ЦТИ Пермского края переквалифицируется в «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки»

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Преобразование одного из пермских ГУПов — «Центра технической инвентаризации Пермского края» (ЦТИ) — в государственное бюджетное учреждение «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки» реализуется в соответствии с постановлением правительства Пермского края №121- от 22.03.2017.

Основной причиной реорганизации унитарного предприятия стала подготовка к проведению государственной кадастровой оценки на территории Пермского края. В результате изменений ЦТИ будет наделено полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости. Окончательно реорганизация завершится в мае 2017 года.

Отметим, что сегодня, 19 апреля, на заседании комитета по бюджету краевого заксобрания депутаты обсуждали низкую эффективность работы ГУПов.

По словам и. о. министра финансов края Елены Чугариной, сумма перечисленной части прибыли от двух из пяти ГУП Пермского края в 2016 году составила 4,6 млн руб. Их сформировали три унитарных предприятия: МУП «Автовокзал», «Центр технической инвентаризации Пермского края» и «Дирекция по управлению активами Пермского края».

За аналогичный период в 2015 году в краевую казну поступило 6,4 млн руб.

Уменьшение объёма отчислений связано с сокращением прибыли предприятий.

В 2017 году по предварительным подсчётам бюджет края получит от ГУПов порядка 5 млн руб.

Таким образом, депутаты сочли целесообразным обратить внимание на работу оставшихся ГУП, и в случае подтверждения их неэффективности либо принять меры по её повышению, либо поднять вопрос о ликвидации предприятий с последующей сдачей их имущества в аренду. Прибыль от этого, по мнению членов комитета по бюджету, существенно вырастет.