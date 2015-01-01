В Добрянском районе глава поселения подозревается в хищении земли

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Следственный отдел по Добрянке СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил три уголовных дела в отношении главы поселения, которая с 2011 по 2013 годы с использованием своего служебного положения похитила три земельных участка общей стоимостью 940 тыс. руб., по ч.3 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Новый компаньон»