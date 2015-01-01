В детском саду Мотовилихи массово отравились дети

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В среду, 12 апреля, в детском саду №134, что на ул.Тургенева, воспитанники массово пожаловались на плохое самочувствие и тошноту. Всего подобные симптомы проявились у пятерых дошкольников, посещающих этот детский сад.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день детский сад временно закрыт и детей не принимает, кроме того в дошкольном учреждении проводятся профилактические мероприятия.

Известно, что департамент образования совместно с Роспотребнадзором по Пермскому краю проводит служебную проверку в ходе которой предстоит выяснить что послужило причиной плохого самочувствия детей.



