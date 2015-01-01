Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 14 по 21 апреля

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Новая неделя выдастся достаточно музыкальной. Хор «Млада» представит свой Весенний концерт, в Доме Мешкова музыкально отметят Пасху, а в Доме Смышляева юные музыканты исполнят фортепианные пьесы и ноктюрны. Прозвучат «Музыкальные фрески», а один из лучших современных пианистов России исполнит 29-ю сонату Бетховена. В Перми пройдут лекции о тропиках и фарфоре, откроется выставка «Долой уныние». Самое яркое событие ближайшего уик-энда — акция «Библионочь-2017».

Пермь вновь присоединится к всероссийской акции «Библионочь-2017». Как всегда, в городской библиотеке им. Пушкина программа интеллектуально насыщена — в этом году там состоится «НеКлассическое путешествие» (0+). Посетители библиотеки увидят спектакль «АверченКО», который представят студенты 4 курса ПГИК, — «лёгкую комедию с четырьмя недоразумениями и одним отравлением». Состоится бал «Литературное путешествие», созданный хореографом Светланой Ефимовой по мотивам произведений мировой литературной классики. С помощью песочного шоу-спектакля «Чердынь — тайна вечная...» зрители окунутся в историю Перми Великой.

В эту же «Ночь» состоятся презентация книги Олега Лейбовича «Охота на красного директора», увлекательные лекции и встречи: архитектурно-реставрационные байки Перми расскажет Геннадий Воженников, архитектор-реставратор; как взойти на высочайшую точку Африканского континента — Килиманджаро и не испугаться, расскажет Наталья Лыкова. Посетители «Библионочи» узнают интересные истории из жизни старых чемоданов, сундуков, саквояжей и других дорожных принадлежностей, и многое другое.

Гостей вечера ждут мастер-классы: все желающие примут участие в создании открытки путешественника от студии АРТ-Леди, художник Ольга Пешкова проведёт демонстрационный мастер-класс по акварели, актёр Театра пантомимы «Театр Марсо» Иван Билёв научит азам пантомимы, а танцевать зажигательную сальсу научат педагоги школы танцев SalsActive. Завершится «НеКлассическое путешествие» музыкальной программой «В ночь на позитиве», где будет звучать русское регги от музыкантов группы «ПаюЯ» и экскурсией по залам библиотеки.

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 21 апреля, 18:00

В Музее современного искусства PERMM — тоже книжная презентация: будет представлена книга «Василий Каменский: Поэт. Авиатор. Циркач. Гений футуризма. (Неопубликованные тексты. Факсимиле. Комментарии и исследования)», изданная в Санкт-Петербурге. Автор-составитель и редактор сборника Андрей Россомахин выступит с лекцией «Ох, дураки, ох, дуры!..»: многогранный Алмаз Поэзии Василий Каменский — о поэтах и о том, чего они заслуживают» (16 +).

Остроумное объявление о событии гласит:

Друзья, коллеги, сочувствующие, мэтры и неофиты! Пора!

ПОРА ОСЕРЬОЗИТЬСЯ:

«Главарь Футуристов», «Мать Российского Футуризма»,

«Король Апельсиновых Рощ», «Знаменитый Поэт России»,

«Гордость, Краса и Корифей русских футуристов»,

«Великий Гипнотизер Нашего Времени» — Василий Каменский —

БУДЕТ ДЕРЖАТЬ ЭКЗАМЕН НА ГЕНИЯ.

По окончании — диспут, апофеоз, разъезд.

Музей современного искусства PERMM, 20 апреля, 18.00

Ещё одно литературное событие — презентация книги Георгия Чагина «Колва, Чусовское, Печора: от древности до 1917» (12 +) — состоится на неделю раньше. В контексте выставки современной иконописи «Нежная кисть» состоится разговор о храмах Чердынской земли

Центральный выставочный зал, 14 апреля, 17:00

В Перми выступит один из самых востребованных пианистов мира — заслуженный артист России Борис Березовский (6+). Борис Березовский известен как великолепный пианист-виртуоз и музыкант, глубоко чувствующий и понимающий музыку. Звук Березовского, с прозрачным пианиссимо и богатейшим спектром динамических оттенков, признают самым совершенным среди пианистов его поколения.

Борис Березовский

В программе фортепианного вечера в равной мере будут сочетаться виртуозность и лирика. Пианист исполнит сложную, технически изощрённую 29-ю сонату Бетховена, которую современники считали практически неисполнимой, и произведения Грига, гениальные по своей простоте и красоте: два норвежских танца и лирические пьесы.

Органный концертный зал, 18 апреля, 18:00

Всегда долгожданное событие — Весенний концерт (6+) хора «Млада». В репертуаре хора свыше 300 произведений различных музыкальных направлений. Каждая ежегодная премьерная программа «Млады» — подлинное художественное событие.

В рамках Весеннего концерта музыканты исполнят «Под небом голубым», «Любовь — волшебная страна», «У природы нет плохой погоды», «Звёздочка моя ясная» и другие известные песни.

Большой зал филармонии, 18, 19 марта, 19:00

Ансамбль «Триголос»

В Доме Мешкова состоится «Весенний концерт на Пасхальной неделе» (0+). Ансамбль «Триголос» познакомит слушателей с весенними закличками, волочебными песнями, с которыми обходили дома на праздник в южных регионах России, с хороводами — их начали водить с пасхальной недели — и лирическими песнями. Программа концерта охватывает песенные традиции весеннего цикла — от Великого поста до Троицы, где главным событием является Пасха, или Великий день. Гости вечера примут участие в традиционной забаве — катании пасхальных яиц. Будет ещё одно «задание» для тех, кто придёт на концерт, — позвать, позакликать весну вместе с певицами.

«Дом Мешкова», 18 апреля, 19:00

В Доме Смышляева состоится концерт участников и победителей краевого открытого конкурса «Юные пианисты Прикамья» (0+).

Открытый краевой конкурс «Юные пианисты Прикамья» — проект Пермского музыкального колледжа. С начала проведения конкурса в 2005 году в нём приняли участие более 450 учащихся музыкальных школ и студентов музыкальных училищ и колледжей Пермского края.

Прозвучат фортепианные пьесы и ноктюрны Ференца Листа, Фредерика Шопена, Феликса Мендельсона, Николая Метнера, Морица Мошковского, Сергея Прокофьева, Владислава Успенского, Мурада Кажлаева, Альфреда Шнитке и других композиторов в исполнении учащихся музыкального колледжа.

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 15 апреля, 16:00

«Дебюсси — Кикта. Музыкальные фрески»

В Пермской галерее состоится концерт «Дебюсси — Кикта. Музыкальные фрески» (0+). В программе — произведения Клода Дебюсси и Валерия Кикты для арфы, альта и флейты. Валерий Кикта, современный российский композитор, один из немногих, кто продолжает сочинять музыку для такого изящного трио инструментов. Исполнители — музыканты оркестра Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Лилия Ахметова (арфа), Ирина Марцинкевич (флейта), Елена Родионова (альт). Зрители услышат сонату для флейты, альта и арфы, прелюдию «Девушка с волосами цвета льна», романс «Чудесный вечер» и знаменитую пьесу из Бергамасской сюиты «Лунный свет» Клода Дебюсси, а также произведения Валерия Кикты «Ноктюрн», «Трио памяти Ермоловой», «Дуэт для арфы и флейты».

Пермская художественная галерея, 16 апреля, 16:00

В Перми пройдёт встреча со знатоком фарфора Галиной Курановой «Какую информацию несут клейма на фарфоре?» (12+). На встречу можно принести свои предметы из фарфора и узнать ответы на вопросы: как разобраться в ценности хранящихся дома изделий из фарфора и как можно определить его происхождение и время создания, оценить качество и художественный уровень декора.

Пермская художественная галерея, 15 апреля, 16:00

Несколько культурных событий ближайших дней связаны с экологической тематикой.

Продолжается Марафон марафонов в поддержку летнего общественного фестиваля «Мосты». В его рамках состоится День полезных экологических знаний (6 +).

В программе:

— Как сделать свою повседневную жизнь более экологичной и зачем?

— Как отличить экологически чистый био-продукт, и правда ли он полезнее?

— Можно ли жить, совсем не создавая мусора, и как это устроить в масштабах целого города?

— Как научить ребёнка бережно относиться к природе?

— Зачем люди переезжают в экопоселения?

В течение всего дня будут создаваться арт-объекты из того, что люди привыкли выбрасывать.

Плата за вход — любое пожертвование в фонд фестиваля «Мосты».

Центр городской культуры, 15 апреля, 13.00

В рамках Года экологии в лектории «Учёные — детям» состоится лекция Сергея Шумихина «Тропики в Перми» (6+). Какие экзотические плодовые и декоративные растения можно вырастить в суровых условиях Перми? Богатый опыт Ботанического сада имени А.Г. Генкеля в области садоводства закрытого грунта и комнатного цветоводства поможет получать урожай цитрусовых, кофе, бананов, арбузов и ананасов на комнатном подоконнике или в садовой теплице. На лекции посетители узнают, где в Перми температура и зимой, и летом +23°С и произрастают тропические растения, кто был предком современных цветковых растений, кто такие «живые ископаемые» пермского периода и многое другое.

Музей пермских древностей, 15 апреля, 17:00

«Долой уныние»

Открылась персональная выставка Алексея Го «Долой уныние» (12+). Как отклик на весеннюю слякоть и сезонную депрессию возникло пять абсурдных объектов, предназначенных для непосредственного взаимодействия со зрителями и борьбу с унынием. «В сущности, всё может быть прущим» ,− считает художник.

«Дом грузчика», до 23 апреля

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