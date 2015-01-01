На премии города Перми в сфере культуры и искусства в 2017 году претендует 22 номинанта За культуру платят вдвое...

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Равиль Исмагилов

Департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми определился со списком номинантов на премии Перми в сфере культуры и искусства по итогам 2016 года. В пяти номинациях представлены 22 имени. Самая острая конкуренция — в номинациях, связанных с театром и просветительской деятельностью.

На премию имени поэта и критика Алексея Фёдоровича Мерзлякова — за лучшее произведение художественной литературы — претендует единственный поэт: Анатолий Гребнев со сборником стихов «Русь, Россия — отрада моя». Его выдвигает Пермское отделение Союза писателей России.

На премию имени народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой — за лучшую актёрскую работу — претендуют Сергей Детков (Театр-Театр) за роль Егора Глумова в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», Лев Орешкин (театр «У моста») за роль Макбета в одноимённом спектакле и Татьяна Гладнева, супруга бывшего министра культуры Пермского края (Театр юного зрителя) за роль Лиззи в спектакле «Продавец дождя».

На премию имени композитора и музыканта Александра Павловича Немтина — за лучшее музыкальное произведение или исполнительское мастерство — Пермское отделение Союза композиторов выдвинуло Дмитрия Батина за вокальный цикл «Песенки о Перми».

На премию имени антрепренёра Сергея Павловича Дягилева — за лучшую работу в жанре хореографии — претендуют Полина Булдакова (Театр оперы и балета) за главную партию в балете «Золушка»; Алексей Колбин («Балет Евгения Панфилова») за главную партию (Акакия Акакиевича) в мини-балете «Шинель» и за главную партию (Иоканаана) в спектакле «Саломея»; Сергей Райник («Балет Евгения Панфилова») за главную партию (Леонардо) в балете «Сын господина Пьеро из Винчи».

В номинации имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Николаевича Серебренникова — за вклад в культурно-просветительскую деятельность — наиболее суровая конкуренция, семеро претендентов: Равиль Исмагилов, председатель Пермского отделения Союза художников России — за создание альбома-каталога выставки художников-фронтовиков «Из глубины военных лет»; Валерий Заровнянных, заведующий фотолабораторией Пермской художественной галереи — за проект «Пермские боги. Образ. Место. Время»; Юлия Балабанова, управляющая частной филармонией «Триумф» — собственно, за организацию работы частной филармонии «Триумф»; библиотекарь Татьяна Быстрых — за проект «Пермский дом в истории и культуре края»; солистка оперы Наталья Кириллова — за проект (цикл камерных концертов) «Антология русской музыки»; Владимир Толстухин, художественный руководитель Пермского хореографического училища — за разработку концепции, организацию и проведение отчётно-выпускных концертов училища в 2015 и 2016 годах; наконец, журналист Иван Козлов — за проект «Город: герои, локации, инициативы, люди» в интернет-журнале «Звезда».

На премию имени заслуженного художника России Ивана Степановича Борисова — за лучшее произведение в сфере изобразительного искусства — всего два претендента: Ольгу Пермякову за персональную выставку (живопись) «Так не бывает» — выдвинул Центральный выставочный зал, а Юрия Лапшина, тоже за персональную выставку выдвинуло Агентство социокультурных проектов, по факту — Пермская арт-резиденция, в которой Лапшин является художественным руководителем.

Зато на премию имени Заслуженного артиста России режиссёра Георгия Ивановича Буркова — за лучшую режиссёрскую работу в театре, кинематографии и на телевидении — претендентов сразу пять: режиссёр документального кино Павел Печёнкин — за создание документальных фильмов «Варлам Шаламов. Опыт юноши» и «Пермь — Юрятин. Транзит 1916»; хореограф-постановщик театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев — за постановку мини-балета «Шинель»; художественный руководитель того же театра Сергей Райник — за постановку балета «Реквием по Анне»; художественный руководитель Театра кукол Дмитрий Вихрецкий — за постановку спектакля «Муму»; наконец, художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов — за постановку спектакля «Макбет».

В этом году размер премий вырос вдвое: вместо 50 тыс. руб., как было раньше, лауреаты получат по 100 тыс. руб.

Имена лауреатов станут известны в последних числах мая; вручение премий состоится, как всегда, в День города, 12 июня. Вручать премии будет глава города Дмитрий Самойлов.

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