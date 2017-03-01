Пермский край «подрос» в рейтинге фонда «Петербургская политика» При этом позиции 29 регионов ослабли

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Опубликован традиционный рейтинг устойчивости субъектов Федерации, который готовит фонд «Петербургская политика».

Как отмечает президент фонда Михаил Виноградов, март стал временем нарастания политической неопределённости для значительной части регионов. Произошло наложение нескольких факторов, ставших вызовами для социально-политической устойчивости. В качестве примера приводятся стрессовая ситуация возникла в Татарстане (банковский кризис, смена главы Нацбанка и впоследствии премьера), Чечне (значительные жертвы при нападении на базу Национальной гвардии).

Снижается политический статус и вес ряда глав региона, в том числе политических тяжеловесов, таких как Рустам Минниханов (банковский кризис), Георгий Полтавченко (дистанцирование Центра от позиции губернатора по Исаакиевскому собору), Олег Кожемяко (публичное недовольство губернатора после ареста областных министров). Эта тенденция получила развитие уже в апреле с задержанием главы Удмуртии Александра Соловьёва.

Минувшие события способствовали девальвации значимости губернаторских выборов. Ведь задержанные губернаторы (Гайзер, Белых, Соловьёв) прошли процедуру прямых выборов с высокими результатами 84,84% (Соловьёв), 78,97% (Гайзер), 69,98% (Белых).

Наконец, как регионы, так и федеральный центр стоят перед необходимостью поиска адекватных ответов на протестные акции, прошедшие 26 марта. «Волна этих акций актуализирует как риски, связанные с дефицитом притягательной политической повестки для молодёжи, так и с попытками объединить федеральную и региональную протестные повестки, — говорится в комментарии к рейтингу. — Кроме того, поиск адекватных ответов на акции 26 марта создаёт риски конкуренции политических и силовых методов урегулирования ситуации».

В результате рейтинги ослабли сразу у 29 регионов, в том числе на Урале — у тех субъектов, которые считались «тяжеловесами». Так, Тюменская область (7,9) потеряла балл и вышла из группы регионов с максимальной устойчивостью. Ханты-Мансийский автономный округе (7,5) тоже потерял в марте один пункт. Немного отделяет от «вылета» из группы регионов со средней устойчивостью Свердловскую область (6,1).

Регионами с максимальной усточйчивостью (свыше 8 баллов по шкале рейтинга) названы Калужская, Белгородская, Ленинградская, Магаданская, Пензенская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Мордовия.

Группу регионов со слабой устойчивостью (меньше 5 баллов) замыкают Карелия (3,5), Северная Осетия (2,4) и Дагестан (2,1).

Пермский край на протяжении нескольких лет также традиционно находился в группе регионов со слабой устойчивостью. Однако за март Прикамье показало положительную динамику (+0,2 пункта), и с показателем 4,9 балла вышел на первую строчку этой подгруппы. Эксперты связывают это со сменой главы региона, произошедшей 6 февраля, первыми шагами Максима Решетникова на посту главы Пермского края и отсутствием негативных информационных поводов в краевой повестке.

Николай Яшин, экс-глава администрации губернатора Пермского края:

Фото: Игорь Катаев

newsko.ru

— Этот рост я связываю с тем с тем, что за последний месяц в Пермском крае не было негативных событий и информации. Кроме того, практически отсутствовали социально экономические конфликты, не было разногласий между политическими элитами. Благодаря этому ситуация в регионе входит в рабочий ритм, это отражают и цифры рейтинга. Немаловажно, что составлением рейтинга фонда «Петербургская политика» занимаются специалисты, близкие к администрации президента. Составители имеют определённый набор собственных критериев оценки социально-политической устойчивости. Вероятно, они видят в работе Максима Решетникова и его команды положительную динамику, которая позитивно сказывается на положении региона в целом.

Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ:

— Укрепление Пермского края в рейтинге фонда «Петербургская политика» — несомненно, заслуга Максима Решетникова. За те два месяца, что он руководит регионом, многие острые, проблемные вопросы, появившиеся ещё при прежнем губернаторе, на сегодняшний день частично улажены. Решетникову удалось быстро консолидировать элиты региона и взять под контроль ситуацию в Прикамье. Грамотная и осторожная кадровая политика, а также решения, принимая которые губернатор идёт навстречу общественности, позволили стабилизировать ситуацию в регионе. Надеюсь, Пермский край в скором времени выйдет из группы регионов с низкой устойчивостью и продолжит укреплять свои позиции. Такой тренд у региона присутствует.

Людмила Ознобишина, директор «Центра избирательных технологий»:

— Факт укрепления позиций региона связан с тем, что Пермский край не поддержал два основных федеральных тренда марта 2017 года. Повсеместно в России проводились протестные акции с зардержаниями и появлялись коррупционные дела, где фигурантами были высшие должностные лица. Однако у нас митинги прошли мирно и спокойно, без задержаний, а также не было резонансных уголовных дел. Таким образом, в отличие от ряда регионов, негативно в федеральной повестке Пермский край не прозвучал. Это и позволило Прикамью подняться в рейтинге фонда «Петербургская политика».