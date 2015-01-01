Краевой минздрав ищет инвестора для строительства центра диализа в Чернушке

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Минздраве Пермского края «Новому компаньону» рассказали, что в Чернушке планируется строительство центра гемодиализа в 2018 году.

Однако пока ни инвестор, ни площадка не определены.

Ранее стало известно, что в реготделение ОНФ обратились около 60 человек из шести районов юга Прикамья с просьбой ускорить процесс разработки стратегии развития нефрологической помощи на территории Пермского края и приступить к созданию полноценной нефрологической службы с усилением диагностического звена.

Сейчас три раза в неделю инвалиды первой группы вынуждены преодолевать значительные расстояния в неудобных автобусах по плохим дорогам. Больные из Куединского района едут в Чайковский за 280 км и обратно, пациенты из Чернушки — в Чайковский (155 км). Жители Осы — в Краснокамск — 160 км, Барды — в Пермь, а это 180 км. Пациенты из посёлка Октябрьский ездят в Красноуфимск в период бездорожья в объезд (190 км), жители села Уинское — в Лысьву (также около 190 км).

«Фронтовики» предложили чиновникам рассмотреть вопрос открытия центра диализа в Чернушке, чтобы туда смогли привозить пациентов из Осы, Куеды, Барды, Уинского и Октябрьского.