Пермский театр оперы и балета принимает заявки на обучение в школе экскурсоводов Дягилевского фестиваля

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском театре оперы и балета начинается подготовка к экскурсионной программе «Оперный трип», которая уже третий год станет частью European Opera Days в мае. Экскурсоводами смогут стать те, кто прошёл специальную школу в апреле. Заявки на обучение принимаются до конца марта.

В мае после месяца занятий 15 лучших выпускники школы проведут 30 экскурсий по Театральному скверу для зрителей и участников Дягилевского фестиваля. Если в прошлом году волонтёры рассказывали об истории театра, то теперь они будут больше говорить о его связи с городом. В течение 40 минут экскурсоводы смогут прочесть «культурные коды» этого места, объединив рассказы о прошлом и настоящем театра; факты о планировке Театральной площади и близлежащих улиц с их памятниками архитектуры; литературные образы этого пространства и воспоминания горожан и гостей Перми о сквере.

Наставниками волонтёров-экскурсоводов станут сотрудники театра, профессиональные экскурсоводы, филологи и журналисты, специалисты по урбанистике и планированию городских пространств. Занятия будут проходить два раза в неделю в течение апреля.

Зарегистрироваться для участия в школе волонтёров-экскурсоводов можно до 31 марта включительно, отправив письмо на e-mail: permoperaclub@gmail.com.

В заявке нужно указать: ФИО; контактный номер телефона; e-mail; возраст; место работы/учёбы; три ваших навыка/таланта/черты характера, которые помогут вам стать лучшим экскурсоводом Дягилевского фестиваля.