В Соликамске арендатор здания кинотеатра расторгнул договор с городской администрацией

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Как сообщила начальник управления культуры городской администрации Соликамска Елена Белкина, прежний арендатор здания кинотеатра «Русь» отказался от невыгодных для него условий.

Напомним, кинотеатр «Русь» на сегодняшний день единственный в городе. Ещё один кинотеатр «Чайка» в северной части ранее был переоборудован в торговый центр.

Переговоры между арендатором и собственниками здания велись больше года. В частности, арендатор здания — ООО «Кинотеатр Русь» (учредитель Валентина Латыпова) — обратилось в Соликамскую гордуму с предложением не повышать сумму арендной платы в связи с тем, что предпринимает «заботится о сохранении единственного культурного объекта». Но депутаты отказали ей, посчитав, что арендатор не сумел точно посчитать и представить свои затраты на содержание здания, поэтому необходимости в передаче муниципального имущества в аренду за бесценок нет.

По словам Елены Белкиной, в начале этого года арендатор здания принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке. После того, как кинотеатр закрылся, администрация города вновь объявила аукцион.

Новый арендатор станет известен в конке, когда будут подведены итоги аукциона.