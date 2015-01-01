Регионы подключились к партийному мониторингу внедрения кассовой техники

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Партия поможет защитить добросовестных предпринимателей от штрафов за несвоевременную установку оборудования по вине поставщика.

«Единая Россия» в рамках Предпринимательской платформы запустила в регионах мониторинг по контролю за внедрением новой контрольно-кассовой техники.

На федеральном сайте партии, а также на региональных ресурсах размещена ссылка на анкету, предназначенную для предпринимателей, которые примут участие в опросе о проблемах, возникающих при внедрении такой техники. Результаты мониторинга будут представлены в середине апреля.

«Онлайн кассы — это аппараты, которые позволят передавать информацию в реальном времени. Тем самым мы снизим количество налоговых проверок», — пояснила координатор Предпринимательской платформы Татьяна Алексеева на селекторном совещании с регионами, посвящённом проблемам перехода на новый формат работы контрольно-кассовой техники.

По словам руководителя мониторинговой группы, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрия Сазонова, внедрение новой кассовой техники вызывает бурное обсуждение как среди бизнесменов, так и граждан страны.

«Вопросов очень много. В первую очередь, это рост цен на кассовые аппараты и фискальные накопители. Люди рассказывают и о дефиците технического оборудования в субъектах. У кого-то возникают ошибки при эксплуатации. Также есть проблемы с покрытием интернета», — заявил парламентарий.

В свою очередь представители регионов, принявшие участие в селекторе, рассказали о собственных трудностях, связанных с приобретением и установкой новой кассовой техники. В частности, представители Якутии пожаловались на то, как аппараты доставляются в отдалённые северные территории, и предложили не штрафовать добросовестных предпринимателей в переходный период.

Сазонов поддержал это предложение региона. Партия, по его словам, предложит Федеральной налоговой службе подготовить и разослать во все регионы письмо о том, чтобы предпринимателей, готовых купить и установить у себя оборудование, не штрафовали в том случае, если поставщики своевременно не справляются с выполнением своих заказов. По мнению депутата, ФНС должна считать таких предпринимателей добросовестными.

Подводя итоги селекторного совещания, депутат отметил, что анкетирование позволит получить объективную оценку сегодняшней ситуации.

«Тогда мы сможем выйти с законодательной инициативой по внесению тех или иных корректировок», — подчеркнул он.

В настоящее время в России зарегистрировано 2,4 млн кассовых аппаратов. С 1 июля 2017 года на онлайн кассы будут обязаны перейти те торговые сети, которые уже используют кассовые аппараты, с 1 июля 2018 года — все торговые предприятия независимо от системы налогообложения.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края