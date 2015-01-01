KAMWA ищет таланты В Перми началась подготовка к фестивалю KAMWA

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Организаторы Международного этно-футуристического фестиваля KAMWA объявили приём заявок. Если вы музыкант, художник или модельер, в своём творчестве используете аутентичный этнический и фольклорный материал, вы можете подать заявку на участие в фестивале уже сейчас и до 10 мая. Отбор осуществляется на основе фото, аудио и видеоматериалов.

KAMWA традиционно знакомит пермяков с новыми именами в жанре эклектик музыки и приглашает к участию артистов с авторским прочтением аутентичной истории, этники и традиционной культуры.

Эдуард Андриянов, музыкальный продюсер фестиваля KAMWA:

— Неизменный слоган фестиваля KAMWA — «живой поток времени» — полностью отражает его музыкальную философию. За двенадцатилетнюю историю существования фестиваль создал свой стиль. Мы стараемся оформить фестиваль как один «саундтрэк», где звуки прошлого органично переплетаются с современностью. Фестивалю очень близка тема экологии. В том числе и экологии пространства и звука. Это всегда «чистый» продукт, который органично выстроен во времени и поддерживает ту особую энергетику фестиваля, которую так ценят наши участники и зрители.

Фестиваль пройдёт 28-30 июля. В последние выходные июля KAMWA и архитектурно-этнографический музей «Хохловка» вновь соберут любителей современной этники на многонациональный праздник. В этом году зрителей ждут традиционные проекты фестиваля: «Музыка», «Арт», «Этномода», «Этнокино», фестиваль воздушных змеев, Конкурс хлеба и эколагерь — палаточный городок с современной инфраструктурой и своей культурной программой.

Заполнить анкету, а также подать заявку на участие можно на сайте фестиваля http://kamwa2017.ru/.

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