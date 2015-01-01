«Амкар» «причесал» гривастых львов или почему Гаджи Гаджиев переиграл господина Луческу

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После проигранного матча в гостях (1:0) начали винить в своем поражении всех, кроме самих себя. Сегодняшний «Зенит» не умеет достойно выглядеть после неудачи. И в это тоже одна из причин проигрыша: ведь некритичный взгляд на свою игру не позволяет сделать правильные выводы из допущенных ошибок.

Намного благороднее было бы признать, что Гаджи Гаджиев тактически переиграл Мирча Луческу. Но вместо этого на пресс-конференции мы слышим от главного тренера «Зенита», то, что «московские судьи всегда работают против питерской команды».

Конечно, а как же иначе, и, наверное, поэтому арбитры «садят» на жёлтые карточки «Амкар» — все пять предупреждений получают красно-чёрные, рискуя в любой момент остаться на поле в меньшинстве. Тогда тому, кого засуживают, дают лишь один «горчичник».

Своеобразное, правда же, засуживание.

Нужно отдать должное Мирча Луческу, который на пресс-конференции поначалу кивал на предвзятое судейство, а потом, поостыв, отдал должное «Амкару» за его организованную игру и даже поздравил хозяев с победой.

Но вот нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба не стеснялся говорить о работе главного судьи, что, мол, он герой матча, что он, творил беспредел.

Разумеется, если Дзюба бьёт по мячу после свистка и забивает гол в пустые ворота, то судья должен был показать ему жёлтую карточку — не показывает. Как не беспредел, если и в другом эпизоде, когда всё тот же Дзюба симулирует в штрафной соперника — и опять нарушитель не увидел перед собой «горчичника». А по сумме двух нарушений Артем должен быть удалён. Но он продолжал играть. Каким ещё словом можно назвать всё это?

Понятно, что за проигравших говорили эмоции, но ведь есть объективная статистика: удары в створ ворот совершили и «Амкар, и «Зенит» по четыре.

Так всё-таки за счёт чего Гаджи Гаджиев переиграл Мирча Луческу?

Самокритичный наставник красно-чёрных, начал с того, что «зенитовцы» лучше «Амкара» умеют играть в футбол, но пермская команда, по его мнению, взяла в данном матче за счёт высокой самоотдачи.

Значит, во-первых, главный тренер Гаджиев сумел правильно настроить игроков на конкретную встречу. А вот гости, похоже, были слишком самоуверенными в успехе и не держали в уме вариант два, как когда придётся отыгрываться. И вот за недооценку соперника поплатись — с их «причёсок» сбили лоск. Их «причесали». И впредь будет наука.

То, что одним из героев матча «Амкар»- «Зенит» стал полузащитник хозяев Фегор Огуде, отыграв для непривычной для себя позиции центрального защитника и сняв почти все мячи с головы Артёма Дзюбы — это тоже сильный ход Гаджиева, тогда как Луческу такой вариант, похоже, стал неожиданностью. Правда, в единой связке с Огуде безукоризненно отработали Секу Конде и капитан команды Петер Занев (да и вся команда), но они-то играли на привычных для себя местах.

«Амкар» начал встречу с двумя нападающими — Алексеем Гасилиным и Чума Анене. И если по поводу Гасилина вопросов на пресс-конференции не было, то про Анене спросили, почему именно тому наставник хозяев отдал предпочтение. Но если вспомнить, что именно со скидки Анене Роланд Гиголаев забил мяч, то, стало быть, Гаджиев угадал. Вернее знал, когда ставить вперёд. Тогда как Мирча Луческу, который матч высказывающий свои претензии к Кокорину, и тем не менее продолжает выпускать всего лишь подающего надежды нападающего. Разве в Питере нет других форвардов?

Заметьте: Гаджи Гаджиев сказал, что «мы могли бы сыграть лучше, если бы была полной обойма основных игроков». То есть «Амкару» есть, куда расти, как прибавлять в игре.

Конечно, наставник не стал раскрывать детали: ещё чего! Кто же будет показывать свои козырные карты. Гаджиев лишь с сожалением сообщил, что придётся продавать Анане.

Это к вопросу о финансовом состоянии «Амкара» — оно если не плачевное, то близко к нему.

И всё же главный тренер вместе с командой взяли не только три очка в чемпионате, намного больше они набрали баллов в глазах главы Пермского края Максима Решетникова, присутствующего в этот день на матче. С такой игрой у «Амкара» есть хорошие перспективы хоть в чём-то прославить Прикамье, а значит, не дать умереть и себе.

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