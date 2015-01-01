Максим Решетников обсудил с краевыми депутатами возможность возврата к ФСР

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В пятницу, 10 марта, глава Прикамья Максим Решетников встретился с депутатами Законодательного собрания Пермского края.

По словам депутата заксобрания Армена Гарсляна, в ходе встречи Максим Решетников признался, что создание регионального фонда софинансирования расходов (ФСР) в Пермском крае было самой удачной практикой по освоению средств муниципалитетами.

Напомним, ФСР был упразднён в 2014 году. Взамен него краевое правительство стало предоставлятьт муниципалитетам субсидии на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов. Таких, как «Сельское жильё», «Муниципальные дороги». «Достойное жильё», «Благоустройство», «Новая школа", «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», «Пожарная безопасность», «Качественное здравоохранение».

При этом условия софинансирования остались прежними: 75% выделяет региональный бюджет, 25% — местный.

Армен Гарслян, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Программа по ФСР позволила муниципалитетам почувствовать себя самостоятельными и разделять эффективных глав от неэффективных. И сегодня, когда Максим Геннадьевич предложил вернуться к ФСР, значит, пора возвращаться к этой практике, так как фонд был тем инструментом, благодаря которому было понятно, как работают главы муниципалитетов и чем отличаются друг от друга.

«Новый компаньон»