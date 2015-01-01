Пострадавший ЗиД Машиностроительный завод им. Дзержинского признан потерпевшим в уголовном деле о растрате

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Завод им. Дзержинского

Фото: Константин Долгановский

3 марта Дзержинский районный суд Перми начал рассмотрение уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Энергоресурс» Андрея Масалкина.

Андрей Масалкин, по версии следствия, является лишь одним из фигурантов уголовного дела о растрате на заводе им. Дзержинского, объединяющем два эпизода — дело об оплате за тепловую энергию и так называемое «дело о крыше». По версии следствия, преступные действия совершались организованной преступной группой, в которую входили исполнительный директор ЗиД Егор Заворохин, бывший руководитель МУП «Автомобильная база» Денис Овчинников, его сын Максим Овчинников и директор ООО «Энергоресурс» Андрей Масалкин.

Однако, дело Андрея Масалкина было выделено из общего уголовного дела по причине того, что он летом 2016 года заключил договор с прокурором города Перми Андреем Назаровым. Возможность подобного соглашения предусмотрена законодательством. Согласно подписанным документам, Масалкин чистосердечно рассказывает следствию и суду о своих действиях, а также о действиях других действующих лиц и предпринимает максимум усилий для возврата похищенного имущества (в данном случае — денежных средств). Суд и прокуратура, в свою очередь предоставляют ему особый порядок рассмотрения дела — без привлечения свидетелей и в ускоренные сроки.

Следствие вменяет Масалкину то, что тот будучи генеральным директором энергоснабжающей организации ООО «Энергоресурс», предоставляющей теплоснабжающие услуги заводу, имея доступ к приборам учёта, изменил их показания в сторону увеличения, предоставил заводу акты с завышенной стоимостью услуг, получил денежные средства и обналичил их.

Подписывая соглашение с прокурором города, Масалкин полностью признал свою вину. На основании этого его уголовное дело будет рассмотрено судом отдельно от общей массы уголовного дела о растрате, совершённой преступной группой.

В первый же день суда, 3 марта, судьей Ириной Бойковой (является также заместителем председателя райсуда) было рассмотрено ходатайство ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» о признании завода потерпевшим в этом уголовном деле. Неожиданно судья пошла навстречу заводу и признала завод потерпевшим в лице начальника юридической службы ЗиД Василия Шепелева.

Представители завода рассматривают удовлетворение этого ходатайства как большую победу.

«Мы этого добивались пять лет. До сих пор никто не признавал завод потерпевшим. Было решение о признании завода потерпевшим в лице замруководителя теруправления Росимущества по Пермскому краю Андрея Баева. Однако, всем было очевидно, что Баев в одном лице не может представлять и завод и Росимущество. Необходимо было, чтобы потерпевшим выступал кто-то с завода. Если завод будет признан потерпевшим в лице Шепелева, Иванова или Сентябова — то мы, во-первых, будем иметь возможность знакомиться с материалами тех обвинений, которые предъявляют фигурантам дела, во-вторых, сможем организовать претензионную исковую работу для того чтобы взыскать денежные средства с виновных лиц. До сегодняшнего дня на протяжении пяти лет мы просто не понимали, с кого взыскивать и какие суммы, и кто тут потерпевший. Можно считать, что удовлетворение этого ходатайства — победа ЗиДа», — заявляет заместитель директора ЗиД по безопасности Александр Сентябов.

Замдиректора по безопасности отмечает также, что «судья Бойкова, удовлетворившая ходатайство, — единственный судья, заглянувший в гражданский кодекс и признавшая ЗиД потерпевшим».

Напомним, по версии следствия, по двум эпизодам дела о растрате суммарно ущерб предприятия составляет 141,9 млн руб.

В данный момент Егор Заворохин, по прежнему исполняющий обязанности завода им. Дзержинского, отпущен судом под залог в 18 млн руб. Мера пресечения, вменённая Андрею Масалкину — подписка о невыезде.