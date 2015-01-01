«Урал» пожертвовал преимуществом своего поля ради встречи с «Амкаром»

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ФК «Урал» пришлось перенести из Екатеринбурга в другой город свой матч в Кубке России по футболу в целях сохранения газона для домашней встречи с пермским «Амкаром».

Перед стартом весенней части чемпионата страны перед географическими соседями возникла довольно сложная ситуация с готовностью своей футбольной арены к приёму матчей подобного уровня. Комиссия Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) даже рассматривала перенос части домашних встреч «Урала» на их резервный стадион в Тюмень.

В начале нынешней недели руководству уральского клуба удалось добиться компромисса: в целях качественной подготовки домашнего поля к матчам чемпионата России ФК «Урал» пришлось пожертвовать матчем ¼ Кубка России против ФК «Краснодар» и перенести его на футбольную арену соперника, а натуральный газон «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге сохранить для «уральского дерби» против пермского «Амкара».

Стоит признать, такая рокировка пошла «Уралу» только на пользу — в драматическом кубковом поединке они сумели не только отыграться со счётом 0:3, но и довести его до победного конца в серии послематчевых пенальти. Теперь в полуфинале кубка уральские футболисты встретятся с казанским «Рубином».

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Амкаром» состоится 5 марта в Екатеринбурге. Учитывая погодные условия, он начнётся днём, в 13:30 по местному времени. Эту встречу рассудит главный арбитр Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

«Амкар» прибудет на матч в Екатеринбург прямиком из Турции, где сейчас у него завершается заключительный этап подготовки к чемпионату страны. В его рамках пермяки провели два контрольных матча и в обоих одержали победу: 3:1 — над ФК «Минск» (голы забили: Хурцидзе и Мищенко — 2), 3:0 — над ивановским «Текстильщиком» (Бодул, Прокофьев, Гасилин).

Кстати, синтетический газон пермского стадиона «Звезда» удалось привести в порядок ещё к середине февраля. В 19-м туре чемпионата России 12 марта «Амкар» будет принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Начало встречи намечено также на 13:30.

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