Переселенцам из аварийного жилья в Березниках разрешили не переезжать в ЖК «Любимов»

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников на прошедшем в среду, 1 марта, заседании краевого правительства поднял тему переселения жителей Березников из ветхого и аварийного жилья, находящегося в зоне провала.

Как доложил заместитель председателя правительства Пермского края Роман Кокшаров, на сегодня Березниковская городская дума уже приняла решение об оказании социальной помощи малоимущим гражданам и инвалидам при переселении из аварийного жилья. Речь идёт о помощи при переезде малоимущим семьям, одиноким пенсионерам и одиноким инвалидам I и II степени. На эти цели в городском бюджете заложено 1,7 млн руб.

«Ваше поручение по этому вопросу можно считать выполненным», — заявил Роман Кокшаров, на что Максим Решетников заметил, что поручение будет выполнено лишь тогда, когда все нуждающиеся в поддержке люди переедут в новые квартиры.

Роман Кокшаров также отметил, что жители Березников могут рассчитывать при переезде из аварийного жилья не только на новую жилплощадь на правом берегу Камы, где сейчас возводится жилищный комплекс «Любимов», но и на квартиру в левобережье Березников — в старой части города. Это касается любого жилья, кроме малоэтажного.