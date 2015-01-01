Госзакупки для нужд Пермского края проверит межведомственная рабочая группа

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая проверит обоснованность госзакупок для нужд региона. Возглавит рабочую группу первый заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина.

«Недавно в СМИ прошла информация о том, что один из органов власти края объявил закупку обедов в Москве на сумму в полмиллиона рублей. Конечно, я дал поручение отменить эту закупку и провести качественную ревизию всех закупочных процессов на нужды Пермского края», — заявил Максим Решетников в среду, 22 февраля, на заседании краевого правительства.

Ольга Антипина доложила кабмину, что в прошлом году в Прикамье было проведено 29,5 тыс. закупок на общую сумму — 44,5 млрд руб. Контрольно-ревизионное управление минфина провело около 90 проверок и выявило 1 тыс. 358 нарушений законодательства о контрактной системе. Основные проблемы, выявленные в ходе проверок, были связаны с отсутствием единого подхода и недостаточно проработанной нормативной базой.

«Одна из проблем — это некорректное формирование начальной (максимальной) цены контракта. Это связано с отсутствием понятной методики её формирования. Отсюда разногласия контрольно-ревизионных органов с заказчиком. Я считаю, что этот вопрос нужно урегулировать на уровне края», — заявила Ольга Антипина.

Межведомственная группа будет контролировать и координировать процессы госзакупок, рассматривать и корректировать планы заявок, что должно обеспечить эффективность закупочной системы и вывести её работу на новый уровень. На первых порах это будет касаться только закупок в сфере строительства, медицины, IT-технологий, компьютеров и закупок,объявленных на сумму свыше 5 млн руб.

«Вам не придётся бегать по всем ведомствам, а нужно будет сдать документы по принципу «единого окна», а секретарь министерства закупок сам разнесёт документы, куда надо», — уточнил Максим Решетников.

По словам главы региона, в межведомственную рабочую группу должны войти представители антимонопольной службы и эксперты из разных сфер экономики.