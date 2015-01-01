«Побег» пермского «Промобота» удостоили международной премии «Серебряный лучник»

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История о том, что летом 2016 года в Перми с тестового полигона сбежал робот, наделённый искусственным интеллектом, была признана жюри конкурса «Лучшим проектом в области продвижения технологий будущего».

Идея о таком необычном продвижении «Промобота» принадлежит агентству BOOM Communications, специализирующимся на PR-сопровождении научных проектов, при поддержке медиааналитического агентства ExLibris.

Благодаря грамотному освещению «побега» в СМИ новость о нём дошла до уровня мировых СМИ, в общей сложности результатами PR-кампании стал охват миллиардной аудитории .

Уникальность такого рода продвижения заключается в мощном воздействии на конечного потребителя продукции через запоминающийся образ свободолюбивого робота. История о побеге «Промобота», которую поведали СМИ, акцентировала внимание на том, что робот настолько самостоятелен и автономен от человека, что, даже оказавшись в гуще городских событий свободно передвигается, не провоцируя ДТП или иных происшествий.

«Серебряный лучник» — национальная премия в области развития связей, учреждённая в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским Союзом журналистов и Российской Ассоциацией по связям с общественностью. В этом году премия присуждалась в двадцатый раз.

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