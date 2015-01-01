В праздничные выходные пермяки могут порадовать себя приобретением квартиры со скидкой

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В воскресенье, 26 февраля, с 11.00 до 16.00 в Культурно-деловом центре (ул. Куйбышева, 14) будет проходить Ярмарка доступной недвижимости.

Организаторами масштабного мероприятия выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, администрация города Перми и Региональная гильдия риэлторов (РГР Пермский край).

Одним из участников мероприятия станет АО «ПЗСП». Специалисты отдела недвижимости представят горожанам квартиры в строящихся домах от предприятия. На данный момент наибольший интерес у пермяков вызывают новостройки от завода по адресам: ул. Баранчинская, 12, ул. Судозаводская, 15а и ул. Писарева, 25б.

Все эти дома — представители фирменной серии ПЗСП Э-600. Она позволяет проводить строительство в рекордно короткие сроки и сохранять низкую себестоимость и высокое качество жилья. Конструктивные элементы домов серии производятся на мощностях ПЗСП. Соблюдая фирменные стандарты качества, предприятие сдаёт квартиры с отделкой «под ключ», которая включает надёжную входную дверь, окна премиум-класса, плитку на стенах в ванной комнате, шкафы-купе в коридоре и даже зеркала с полочками.

Проектные декларации по указанным и другим домам от ПЗСП можно найти на сайте компании http://pzsp.ru/.

Подробнее узнать о преимуществах квартир от ПЗСП и нюансах их приобретения можно во время Ярмарки доступной недвижимости 26 февраля.

В эти праздничные выходные пермяки могут сделать себе приятный подарок — ведь до 31 марта для пенсионеров, молодых и многодетных семей, работников бюджетной сферы действуют скидки на приобретение недвижимости от ПЗСП от 3 до 5%.

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