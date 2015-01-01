Краевое правительство ищет инвестора для достройки Первого Пермского микрорайона
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17 февраля по инициативе краевого минстроя прошло совещание с представителями Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по рассмотрению вариантов достройки Первого пермского микрорайона.
Сейчас прорабатывается вариант привлечения инвестора и правовой механизм возможной передачи инвестору земельных участков, выделенных Фондом РЖС для строительства объекта.
Источник — администрация губернатора Пермского края
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