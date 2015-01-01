«Парма» сложила полномочия обладателя Кубка России

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Сегодня в Екатеринбурге стартовал «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу. Напомним, в прошлом сезоне обладателем трофея стал БК «Парма».

В первом матче встретились пермская «Парма» и БК «Новосибирск» — участник чемпионата России среди команд суперлиги. Увы, пермякам не удалось противопоставить сибирякам никаких игровых контрдоводов, в итоге они уступили 70:86. Таким образом, БК «Новосибирск» вышел в финал турнира, а «Парма» примет участие в утешительном матче за третье место.

За вторую путёвку в финал сегодня же поспорят ещё два коллектива суперлиги — «Темп-СУМЗ» (Ревда) и ПСК «Сахалин».