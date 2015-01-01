Максим Решетников будет участвовать в праймериз губернатора В конкуренты ему «Единая Россия» поставит «технического» кандидата

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Фото: Константин Долгановский

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов подтвердил информацию о том, что все назначенные накануне врио глав регионов будут участвовать в партийных праймериз губернаторов. Предварительное голосование партии власти в Пермском крае пройдёт в конце мая этого года, а сами выборы губернатора состоятся в единый день голосования — 10 сентября.

Заявление секретаря генсовета партии власти можно воспринимать не иначе как прямое указание на то, что назначенный в феврале президентом Путиным врио губернатора Пермского края Максим Решетников будет участвовать в предварительных губернаторских выборах. Это косвенно подтвердил и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев, рассказавший «Новому компаньону», что местные партийцы намерены подыскать действующему главе региона альтернативного кандидата на праймериз.

По словам Сергея Неверова, всем идущим на губернаторские выборы главам регионов на праймериз будут выставлены так называемые «спарринг-партнёры» — кандидаты-конкуренты от «Единой России», чтобы повысить качество внутрипартийной конкуренции.

«Выдвижение кандидатов на альтернативной основе предусмотрено уставом партии. Это, в частности, развивает внутрипартийную конкуренцию, идеи одного кандидата, направленные на решение конкретных проблем, могут стать частью программы другого кандидата», — заявил Неверов газете «Известия».

По его словам, кандидат-конкурент назначенному президентом и. о. главы региона на предварительных губернаторских выборах не должен показать себя эффективнее и сильнее его, а призван решить внутрипартийные задачи и противоречия.

Как рассказал «Новому компаньону» заместитель секретаря РО ВП «Единая Россия»Вячеслав Григорьев, сейчас региональный политсовет определяется с кандидатурой, которую представит президиуму партии для её утверждения на участие в праймериз.

«У нас есть понимание, что действующему главе региона, который был назначен президентом и будет участвовать в губернаторских праймериз, нужен альтернативный кандидат, которого мы будем отбирать в соответствии с уставом партии», — сказал Григорьев.

Напомним, претендентом на губернаторских выборах в Пермском крае от КПРФ может стать Ирина Филатова, юрист, член Адвокатской палаты Москвы и член ЦК компартии. Сейчас её кандидатуру должны утвердить в ЦИК и на конференции КПРФ. Она уже баллотировалась на выборах в Госдуму от Пермского края по 61-му округу, но проиграла вице-президенту «Опоры России» Дмитрию Сазонову и депутатам краевого заксобрания Татьяне Каменских и Дарье Эйсфельд.

Лидер региональной ЛДПР Олег Постников рассказал «Новому компаньону», что в высший совет партии также уже отправлены кандидатуры на участие в губернаторских выборах в Прикамье. Он уточнил, что кандидатура может быть также выбрана из действующих депутатов Госдумы РФ от либерально-демократической партии, а также из предложенных региональным отделением кандидатов. Пока господин Постников не стал разглашать отправленные в Москву кандидатуры, подчеркнув только, что все они известные в Перми люди, члены ЛДПР и достойные кандидаты.