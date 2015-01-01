Пермское УФАС разработало рекомендации для проведения аукционов

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Пермское УФАС России подготовило письмо по применению 44-ФЗ для государственных и муниципальных заказчиков Пермского края, которое содержит рекомендации относительно характеристик товара и используемого материала (например, щебня, бетонной смеси и т.д.).

По словам руководителя Пермского УФАС России Антона Удальёва, подготовленный документ носит рекомендательный характер. Однако его применение может снизить количество нарушений, допускаемых при проведении аукционов, в несколько раз.

Напомним, ежегодно пермские антимонопольщики признают обоснованными порядка 400-600 жалоб участников закупок по 44-ФЗ, выявляя нарушения со стороны заказчиков.

С полным текстом рекомендаций заказчики могут ознакомиться на официальном сайте Пермского УФАС России.

Источник — пресс-служба Пермского УФАС России