В Прикамье в этом году на замену лифтов будет потрачен 1 млрд руб.

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Как сообщает администрация губернатора Пермского края, уже в этом году в рамках программы капремонта в регионе будут заменены 490 лифтов в 194 многоквартирных домах. Стоимость работ составит 1 млрд руб. В 2018-2019 годы фонд капремонта планирует заметить ещё 1 тыс. лифтов.

Оплату по замене лифтового оборудования предполагается осуществлять с рассрочкой до трёх лет.

По статистике, в регионе порядка 30% лифтов отработали нормативный срок службы (более 25 лет). Почти 1,5 тыс. лифтов нуждаются в замене.

Напомним, в четверг, 16 февраля, депутаты краевого парламента одобрили внесение изменений в Закон о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края. По новой редакции закона региональный оператор будет производить оплату по договорам подряда не в течение 20 дней с момента подписания акта приёма-передачи, как это было раньше, а в любой иной срок. Также новые изменения предполагают рассрочку платежа.