Квартиры бизнес-класса в Перми подешевели на 2,5 млн руб.

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Средняя стоимость квартир бизнес-класса в Перми за год снизилась на 14%, то есть на 2 млн 540 тыс. руб., сообщают аналитики портала N1.RU.

На протяжении всего прошлого года средняя стоимость дорогих квартир бизнес-класса в Перми (дороже 12 млн руб.) демонстрировала падение, особенно в первом полугодии.

В итоге на конец января 2017 года средняя стоимость квартиры бизнес-класса в городе составила 15 млн 740 тыс. руб. В январе 2016 эта цифра была зафиксирована на отметке 18 млн 280 тыс. руб. Снижение составило 14% (2 млн 540 тыс. руб.).

Продавцы уступали покупателям в среднем 1 млн 460 тыс. руб. Максимальная скидка составила 4,1 млн руб.





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