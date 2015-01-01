Квартиры бизнес-класса в Перми подешевели на 2,5 млн руб.
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Средняя стоимость квартир бизнес-класса в Перми за год снизилась на 14%, то есть на 2 млн 540 тыс. руб., сообщают аналитики портала N1.RU.
На протяжении всего прошлого года средняя стоимость дорогих квартир бизнес-класса в Перми (дороже 12 млн руб.) демонстрировала падение, особенно в первом полугодии.
В итоге на конец января 2017 года средняя стоимость квартиры бизнес-класса в городе составила 15
Продавцы уступали покупателям в среднем 1
«Новый компаньон»
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