Максим Решетников планирует посетить Березники

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Как сообщила пресс-служба администрации Березников, врио губернатора края Максим Решетников планирует посетить Березники 15 февраля.

Пока неизвестна официальная программа его поездки. Новый глава края, обозначая список планов на ближайшее время, сообщал, что первую очередь он намерен побывать в Березниках — втором по величине городе Прикамья.

Помимо знакомства с городом и его проблемами, Максим Решетников планировал тут провести совещание по переселению горожан из аварийного жилья и познакомиться со строящимся микрорайоном «Любимов» на правом безопасном берегу Камы.