«РКС-Менеджмент» вложит в инфраструктуру ЖК «Любимов» более 250 млн руб.

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Фото: Андрей Рублёв

Сегодня, 10 февраля, в Березниках было заключено концессионное соглашение между городской администрацией и структурами АО «РКС-Менеджмент» об управлении здешним «Водоканалом» и муниципальными сетями водоснабжения и водоотведения на период до 2036-го года. Свои подписи под документом поставили мэр Березников Сергей Дьяков и генеральный директор АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев.

Как известно, структуры РКС в Березниках работают 11-ый год. По словам Сергея Дьякова, прежняя форма взаимоотношений, основывающихся на аренде муниципальных коммунальных сетей и оборудования, уже не отвечает времени. Поэтому решено было заключить концессионное соглашение. Прежде всего, по обслуживанию строящегося микрорайона «Любимов» на правом берегу Камы.

В рамках договорённостей, по словам Павла Курзаева, РКС намерен только в ближайшие два года вложить более четверти миллиарда рублей на создание и развитие коммунальной инфраструктуры в новом жилом районе Березников. Сумма соизмерима с годовыми доходами Березниковского филиала «Новогор-Прикамье».

До окончания действия концессионного соглашения в Березники будет вложено около 1 млрд руб.

В 17-18-е годы структуры РКС будут, в основном, работать на правом берегу Камы, где за эти годы предстоит построить 250 тыс. кв. м жилья для переселенцев из аварийных домов. Затем начнётся активный период работы в левобережной части Березников, где необходимо провести капитальную смену сетей, арендуемых «Новогором» у муниципалитета.