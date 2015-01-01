Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд рублей

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Фото: Константин Долгановский

Общий долг за отопление в Прикамье за прошлый год вырос на 820 млн руб. и составил 9,87 млрд руб. Среди основных должников по-прежнему лидируют УК-посредники (6,2 млрд руб.). Прирост составил 500 млн руб.

Список должников возглавляют ООО УК «Мастер комфорта» (208,3 млн руб.), ООО УК «Моторостроитель» (148,3 млн руб.), ООО УК «Гарант» (120,3 млн руб.) и ООО «Закамская управляющая компания» (105,4 млн руб.).

ТСЖ задолжали за теплоэнергию 1,2 млрд руб., что всего на 18 млн руб. ниже прошлогоднего показателя. Промышленные предприятия — 88,8 млн руб. (снижение на 43 млн руб.). Долги населения достигли 1,4 млрд руб., что на 323 млн руб. больше, чем в прошлом году.

Наибольшую задолженность имеют жители Перми — 7,2 млрд руб. (рост на 500 млн руб.). Не менее острая ситуация наблюдается в Чайковском (задолженность в размере 1 млрд руб.).

По сообщению пресс-службы пермского филиала «Т Плюс»



