Сотрудники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получили премию имени Губкина за запуск уникальной технологии

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Специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», которые совместно с представителями РГУ Нефти и газа имени И.М. Губкина и «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» запустили в Прикамье технологию добычи нефти с помощью насосных установок с канатной штангой, получили за свою работу премию имени академика Губкина.

Авторами научно-технической работы «Создание и внедрение технологии и оборудования для эксплуатации боковых стволов малого диаметра нефтяных скважин насосными установками с канатными штангами» стали семь человек, в том числе четыре представителя общества «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: ведущий инженер Денис Красноборов, заместитель генерального директора по производству северной группы активов Андрей Усенков, первый заместитель генерального директора — главный инженер Игорь Мазеин и генеральный директор Олег Третьяков.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Канат специальной конструкции используется в качестве колонны штанг и позволяет эксплуатировать скважины с боковыми стволами малого диаметра, где сложно использовать привычное оборудование. Использование технологии позволяет увеличивать добычу нефти до 30% на скважину.

Премия имени академика И.М. Губкина — это высшая отраслевая общественная награда за лучшие научно-исследовательские, проектные и конструкторские работы в области нефтяной, газовой и нефтегазоперерабатывающей промышленности.

Премия учреждена Центральным правлением Научно-технического общества нефтяников и газовиков им. академика И.М. Губкина и присуждается раз в два года с целью поощрения за лучшие научно-исследовательские, проектные и конструкторские работы, представляющие значительный интерес для теории и практики нефтяной и газовой промышленности и строительства предприятий этих отраслей.

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