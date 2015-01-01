Природоохранная прокуратура проверила ЖК «Ольховский» на выброс загрязняющих веществ

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В конце 2016 года Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку застройщика ЖК «Ольховский» (ул. Куфонина 10 «Б») — ООО «Интер-Инвест-Строй» — после появления в СМИ информации о том, что компания во время строительства выбрасывала в воздух загрязняющие вещества, не имея на то разрешительных документов.

Напомним, ООО «Интер-Инвест-Строй» возводит 25-этажный дом в микрорайоне Парковый.

По итогам проверки прокуратура предписала компании получить необходимые разрешительные документы в течение месяца. Иначе застройщик будет оштрафован.