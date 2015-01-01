39% пермяков готовы купить квартиру в родном городе

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57% пермяков и жителей Пермского края хотели бы приобрести недвижимость в России, а 39% будут рады квартире в родном городе. Ещё 18% согласны на квартиру в другом городе страны и совсем не хотят жильё за границей. Только 6% пермяков мечтают о жилплощади в Испании, ещё меньше — 5% — рады иметь квартиру в Италии, по 2% — в Греции и США. Остальные страны набрали по 1% голосов и меньше. Таковы итоги опроса, проведённого порталом по выбору недвижимости N1.RU в декабре 2016 года. Специалисты узнали мнение 1 тыс. 217 жителей Прикамья.

Пермяки чаще отдавали предпочтение Сочи и Краснодарскому краю, после — Новосибирску.

«Мы провели опрос в шести городах, и везде большая часть респондентов выбирали жильё в своём городе, — говорит руководитель пресс-службы N1.RU Лидия Ратникова. — Вероятно, покупка собственного жилья для большинства остаётся слишком острой проблемой, чтобы мечтать ещё и о квартире за границей».



