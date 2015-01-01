Главой Кировского района Перми будет назначен Евгений Гилёв

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Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Перми, кресло главы Кировского района вместо ушедшего на должность и.о. краевого министра спорта Олега Глызина займёт Евгений Гилёв. Ранее Евгений Григорьевич работал первым заместителем главы Кировского района города.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 января, губернатор Пермского края Виктор Басаргин представил новый состав краевого правительства. В него вошли два выходца из администрации Перми: «экономический» зам мэра — Виктор Агеев, ставший заместителем председателя правительства и главой министерства экономразвития и инвестиций, а также глава Кировского района — Олег Глызин, заступивший на должность и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края.

При этом на должность Виктора Агеева, по нашим данным, могут быть назначены либо начальник департамента имущественных отношений Перми Александр Хаткевич, либо депутат Пермской гордумы Сергей Богуславский. В том числе, по неподтверждённым пока данным, в администрацию Перми может вернуться бывший первый заместитель главы городской администрации Андрей Шагап.