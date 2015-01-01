Задолженность по зарплате в Пермском крае составила 14,9 млн руб.

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Пермьстат опубликовал данные о просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях Пермского края (кроме субъектов малого предпринимательства). По состоянию на 1 января 2017 года она составила 14,9 млн руб.

По данным статистического ведомства, наибольший объём просроченной задолженности по заработной плате приходится на организации обрабатывающих производств (94,3% от общей суммы задолженности или 14 млн руб.).

Долги перед работниками текстильного и швейного производств составили на начало года 5,7 млн руб., на производстве машин и оборудования — 8,3 млн руб., в сфере управления недвижимым имуществом — 82 тыс. руб., а в сфере образования — 774 тыс. руб. (рост к предыдущему месяцу 51,2%)

Самые большие долги по зарплате на начало года сложились в Кунгуре — 8,3 млн руб. Вероятно, это связано с проблемами на Кунгурском машиностроительном заводе. В Лысьве задолженность по заработной плате перед работниками составляет 5,7 млн руб., в Перми — 774 тыс. руб., в Кизеловском районе — 82 тыс. руб.