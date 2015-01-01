Роберт Латыпов стал донором для собственного сына Мальчику пересадили костный мозг

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На днях питерские врачи провели трансплантацию костного мозга двухлетнему Эмилю Латыпову. Эта процедура для него — единственный шанс победить лейкоз (рак крови). Донора для мальчика не пришлось искать за большие деньги за рубежом — кроветворными клетками с ним поделился его отец. Но теперь семье нужно найти 437 тыс. руб. на оплату дорогого препарата, который поможет выжить после тяжёлой процедуры.

Двухлетний Эмиль сражается с болезнью уже второй раз. После первого курса лечения рак крови вернулся, произошёл рецидив. Врачи порекомендовали провести мальчику трансплантацию костного мозга. Перед этой процедурой специалисты практически убивают химиотерапией иммунитет и больной костный мозг пациента, потому что он не в состоянии производить здоровые клетки крови. И пересаживают здоровый — от донора.

«Трансплантация костного мозга состоялась 17 января в НИИ им. Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге. Операция прошла штатно, а для Эмиля и вовсе незаметно, так как различные переливания ему делают регулярно — то химиотерапия, то другие лекарства. Первые результаты будут видны где-то через 10 дней по анализам крови», — рассказывает Роберт Латыпов, ставший для сына донором.

И это большая удача: по статистике только в 30% случаев поделиться клетками костного мозга с пациентом может кто-то из родственников.

После трансплантации организм ребёнка ничем не защищён от инфекций.

«Иммунитет только начинает восстанавливаться, поэтому вместо него работают различные лекарства. Эмилю нужен дорогостоящий противогрибковый препарат «Кансидас», чтобы грибковая инфекция не «съедала» беззащитный организм изнутри», — объясняет координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Получить лекарство бесплатно в данный момент невозможно. А у Эмиля нет возможности ждать — для выздоровления мальчику требуется 30 флаконов препарата общей стоимостью 437 010 руб.

Помогите семье Эмиля оплатить шанс на жизнь:

1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн»: — выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим». 2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом: — для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Tele2 (стоимость на выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300».



«Новый компаньон»

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