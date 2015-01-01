Прямые авиарейсы из Перми в Черногорию и Болгарию появятся летом

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Начиная с 18 июня из Перми появятся авиарейсы в Черногорию, пишет «Коммерсант-Прикамье». Осуществлять вылеты раз в две недели по воскресеньям будет авиакомпания «Ямал».

Перелёты из Перми в Болгарию будет совершать авиакомпания туроператора Anex Tour «Катэкавиа». Авиарейсы запланированы на 28 апреля и 8 мая.

Кроме вновь открытых направлений из Большого Савино запланированы зарубежные перелёты чартерными рейсами в Турцию (Анталья), Грецию (Салоники, Ираклион), Испанию (Барселона) и Кипр (Ларнака).