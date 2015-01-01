Застройщики Прикамья планируют ввести в эксплуатацию в 2017 году восемь долгостроев

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщил на заседании краевого заксобрания в четверг, 19 января, заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко, долевое строительство в Прикамье составляет около 80% от общего количества строящихся объектов. При этом из 300 объектов, строительство которых ведётся с привлечением средств граждан, проблемными в настоящий момент момент признаны 5%.

На 1 января 2017 года в реестре «обманутых» дольщиков числится 494 участника долевого строительства.

Министерство строительства и ЖКХ Пермского края ведет системную и планомерную работу по выявлению недобросовестных застройщиков. Специалистами министерства осуществляются плановые и внеплановые проверки финансовой деятельности застройщиков. При выявлении нарушений законодательства застройщикам выдаются предписания об устранении нарушений.

Александр Бондаренко подчеркнул, что при обнаружении признаков преступлений, материалы передаются в правоохранительные органы. Так, на основании этих материалов было возбуждено 14 уголовных дел. По четырём из них вынесены обвинительные приговоры, по трём возмещён материальный ущерб, три дела прекращены, четыре расследуются.

Министерство находится в постоянном контакте с гражданами по проблемным объектам, осуществляет личные приёмы граждан по разъяснению их прав, обязанностей и мер государственной поддержки.

По словам Александра Бондаренко, сейчас в Перми и Звёздном достраиваются шесть долгостроев. По девяти долгостроям запущена процедура банкротства, три дома достраивают ЖСК.

Таким образом, за шесть лет выполнены обязательства перед 2,5 тыс. обманутых дольщиков по 31 объекту. В прошлом году введены в эксплуатацию два дома в Кудымкаре и Перми (ул. Ушакова, 21).

В 2017 году застройщики планируют ввести в эксплуатацию ещё восемь долгостроев (пять из них застройщики достраивают дома самостоятельно, три — через ЖСК).

Источник — администрация губернатора Пермского края