В Кунгуре проводится прокурорская проверка компании, близкой Роману Кокшарову

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Кунгурская городская прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в детском саду №6 в городе Кунгуре. ЗАО «Блок плюс», одним из учредителей которой является депутат кунгурской думы и супруга и.о. министра территориального развития Светлана Кокшарова, подозревается в неправомочном получении средств.

По версии прокуратуры, для реализации госпрограммы «Региональная политика и развитие территории» МАДОУ «Детский сад №6» заключило договор с ЗАО «Блок плюс» на выполнение работ по устройству четырёх теневых навесов. Работы в установленный договором срок были выполнены частично, однако оплата за их выполнение была произведена в полном объёме и компания получила 1,2 млн руб., сообщает прокуратура Пермского края.

В результате чего краевому бюджету был причинён ущерб в размере более 200 тыс. руб. По итогам проверки прокурор направил итоги проверки в правоохранительные органы. После этого было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному. сговору).

Однако директор ЗАО «Блок плюс» Роман Усольцев сообщил «Новому компаньону», что сейчас все работы в детском саду выполнены полностью.

Компания «Блок плюс» зарегистрирована ещё в 1997 году и имеет четырёх учредителей. Одним из них является Светлана Кокшарова, депутат Кунгурской городской думы, а также ЗАО «Блок», в учредителях которого значится уже и.о. министра территориального развития Пермского края Роман Кокшаров. По данным сведений о доходах исполнительных органов Пермского края, в 2015 году Светлана Кокшарова получила 5 млн 268 тыс. руб. доходов, а Роман Кокшаров 2 млн 171 тыс. руб.

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