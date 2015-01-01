Боинг, летевший из Таиланда в Екатеринбург, экстренно сел в Перми

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17 января Boeing 767-300 авиакомпании Pegas Fly по расписанию вылетел из Бангкока в Екатеринбург. Однако, в пункте назначения он так до сих пор и не приземлился. По информации «Ура.Ру», он больше часа кружил над Екатеринбургом.

Многие пассажиры злополучного рейса за это время успели связаться со своими родными и близкими, сообщив, что «командир корабля объясняет причину плохой видимостью из-за тумана, однако полоса хорошо видна даже из иллюминатора: «Пассажиры в панике». По некоторым данным, на борту самолёта могло находиться до 200 человек. Среди пассажиров оказались несколько представителей депутатского корпуса Свердловской области, а также директор популярного шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев.

В пресс-службе аэропорта «Кольцово» подтвердили, что причина задержки посадки, действительно, заключалась в плохих метеоусловиях, а именно — в густом тумане. Большинство рейсов, направлявшихся в Екатеринбург, вернулись обратно, либо были перенаправлены в соседние Пермь, Челябинск и Тюмень.

Рейс IK-2422 было решено посадить в пермском аэропорту «Большое Савино». На что в большей степени повлияло другое злоключение — ухудшилось самочувствие беременной женщины, находившейся в это время на борту.

Поэтому в 20.50 рейс IK-2422 вынужденно приземлился в Перми. По сообщению портала «Уралинфорбюро.Ру», из Перми он вылетел в 00.29. Правда, до Екатеринбурга вновь не добрался.

«Сели в Челябинске... 16 часов в самолете... дальше точно на машине», — сообщил в одной из социальных сетей Сергей Исаев.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Кольцово», прибытие рейса IK-2422 ожидается в 14.30. Кроме него задержаны ещё 19 рейсов из Красноярска, Новосибирска, Сургута, Нового Уренгоя, Оренбурга, Салехарда, Урая, Самары, Москвы. Предположительно аэропорт начнёт работу уже в ближайшее время.