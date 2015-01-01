Рустем Юсупов и Алексей Чусовитин официально вступили в должности

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Как стало известно «Новому компаньону», Алексей Чусовитин и Рустем Юсупов сегодня официально вступили в должности и избавились от приставок и.о. Так, Рустем Юсупов теперь назначен главой администрации губернатора Пермского края, а Алексей Чусовитин его заместителем.

Напомним, 30 декабря 2016 года был подписан приказ о назначении Рустема Юсупова и Алексея Чусовитина исполняющими обязанности главы администрации и заместителя главы администрации губернатора.

«Новый компаньон»