Количество коек в Пермской краевой психиатрической больнице увеличится до 260

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Решение об увеличении количества коек в стационаре Пермской краевой психиатрической больнице было принято сегодня, 17 января, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края. С инициативой выступил заместитель министра ЖКХ края Александр Кузнецов.

Новое здание стационара по адресу ул. Лодыгина, 10 внесено в перечень объектов капитального строительства на 2017 плановый период 2018-2019 года. На строительство из краевого бюджета было выделено 646,1 млн руб., а сдать больницу в эксплуатацию планируется в 2019 году.

Ранее в здании краевой психиатрической больницы планировалось разместить 150 коек, работающих в круглосуточном режиме, и 75 в режиме дневного стационара. Теперь их количество будет увеличено до 260, причём все они будут предназначены для круглосуточного размещения пациентов. Такие изменения, по словам Александра Кузнецова, помогут избежать загруженности будущего стационара.

Напомним, что строить новый корпус краевой психиатрической больницы было решено из-за необходимости её переноса с территории квартала №179,ограниченного улицами Революции, Куйбышева, Глеба Успенского и Комсомольским проспектом, где учреждение здравоохранения располагалось ранее. На данной территории компания «Кортрос-Пермь» сейчас осуществляет строительство элитного жилого комплекса «Гулливер».

Отметим, что в комплекс краевой психиатрической больницы помимо диспансерного отделения с увеличившим мощность стационаром на ул. Лодыгина, 10 включены также два палатных корпуса на «Банной горе» по адресу: ул. 2-ая Корсуньская, 10.