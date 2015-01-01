Пермяки воспользовались платными парковками более 400 тыс. раз

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Более 400 тыс. раз воспользовались водители платными парковками в Перми.

По данным ПАО «Ростелеком», водители чаще всего оплачивали парковку с помощью мобильного приложения, сайта или SMS, а также через паркоматы

Также водители часто (более 16 тыс. звонков) обращались в Единый контактный центр (8-800-300-77-77) и спрашивали о способах оплаты, времени и работе паркоматов. Кроме контактного центра, поддержку автолюбителей осуществлял и портал «Единое парковочное пространство» (www.permparking.ru). Количество зарегистрированных на портале пользователей в настоящий момент превышает 35 тыс. человек.

Напомним, на сегодняшний день в Перми создано 2,5 тыс. парковочных мест, установлены 45 паркоматов, налажена система оплаты и поддержки пользователей. Платные парковки заработали с августа 2016 года. Организацию системы проводил «Ростелеком» в рамках муниципального контракта, заключенного с МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Стоимость парковки составляет 15 руб. в час и взимается в рабочие дни с 8.30 до 19.30.

Источник — пресс-служба ПАО «Ростелеком»