Пермский коллектив выступил на родине Деда Мороза

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Главный Волшебник страны — Дед Мороз из Великого Устюга — начал своё новогоднее турне с путешествия в Пермь и начавшийся 2017 год объявил Годом музыкальных приключений.

Пермский коллектив шоу-группы «Россияне» под руководством Василия Поплёвко, исполняя директиву «Центра управления волшебством» вотчины Деда Мороза, открыл Год музыкальных приключений в новогоднюю ночь в исторической жемчужине России — Великом Устюге — и подарил жителям и гостям чудесное настроение и праздничный задор с двухчасовой программой «Новогодний Диско-хит Дедов Морозов!».

В концертной программе прозвучали песни о Перми и крае, а также хиты 1980-2016 годов в оригинальных авторских аранжировках.

Выступление проходило на центральной концертной площадке родины Деда Мороза, которое началось праздничным салютом. Волшебный Новый год вместе с шоу-группой «Россияне» встретили 15 тыс. зрителей Великого Устюга, среди них были гости со всей России, а также из Норвегии, Белоруссии, Финляндии, Франции, Англии и США.

Проводила новогоднее торжество пермячка Лилия Хазипова, подарившая устюжанам эксклюзивный конкурс из Анадыря «Замороженные футболки», победителем которого стал счастливый гость из Бобруйска.





«Новый компаньон»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться