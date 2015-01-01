Формальдегидные дома в Усольском пойдут под снос

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berezniki.bezformata.ru

Краевые власти получили результаты экспертизы состояния жилых домов, построенных в Усольском-2 для переселения березниковцев из потенциально опасной зоны, и приняли решение о сносе домов.

По данным «Коммерсант-Прикамье», после сноса домов площадка, уже обеспеченная всей необходимой инфраструктурой, вновь будет предложена под застройку.

Напомним, о том, что краевые власти заказали проведение экспертизы технического состояния 89 двухэтажных домов и одного 10-этажного «Новому компаньону» стало известно в начале сентября 2016 года. Тогда глава правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов заявлял, что по итогам получения экспертизы может быть принято одно из двух возможных решений о дальнейшей эксплуатации зданий, построенных ещё в 2007 году.

Отметим, микрорайон Усольский-2 был построен на деньги федерального и краевого бюджета. Всего в строительство жилого микрорайона был вложен 1 млрд руб. Строился он для вынужденных переселенцев. Строительство велось ударными темпами. В 2011 году, когда в новые дома заселились 53 семьи, было решено использовать эти дома в качестве маневренного фонда Березников и переселять туда выпускников детских домов, не имеющих собственного жилья.

Для этого необходимо было провести экспертизу на соответствие жилья необходимым СанПиНам. Тогда и выяснилось, что содержание формальдегида в новых домах превышено в 50 раз. Жильё было признано непригодным для проживания, новосёлов вскоре выселили.

С тех пор дома в Усольском-2 не использовались и не сносились, так как действующее законодательство не позволяет сносить здания, не признанные аварийными или ветхими. Признать новые дома аварийными было крайне сложно.

В конце прошлого года было принято распоряжение правительства Пермского края о сносе 58 домов в микрорайоне Усольский-2. Впоследствии земельные участки, на которых находятся дома, будут вовлечены в хозоборот, а всю застроенную территорию передадут под жилую застройку.

«Новый компаньон»

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