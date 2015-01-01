«Амкар» не собирается приглашать в свой состав футболистов из «Томи» и «Анжи»

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Пермский «Амкар» пригласит на предстоящие в Турции тренировочные сборы сразу несколько потенциальных новичков. При этом среди них не будет футболистов с известными именами.

По информации агентства «Р-Спорт», «Амкар» решил отказаться от услуг игроков, представляющих терпящую финансовый крах томскую «Томь», а также в очередной раз меняющего вектор своего развития махачкалинского «Анжи».

Игорь Резвухин, генеральный директор ФК «Амкар»:

— Известных игроков на первом сборе команды не будет. У нас будут потенциальные новички, мы будем просматривать достаточно много ребят — кто как себя проявит. Мы смотрим игроков на все позиции. Никого из игроков «Томи» мы не приглашали. Им ведь сначала надо урегулировать отношения с клубом. И к тому же у них есть представители — это только кажется, что они бесплатные, а на самом деле это не так.

Кроме того, Игорь Резвухин обозначил основные позиции, которые сейчас требуют укрепления. Прежде всего, это связано с уходом вратаря Александра Селихова и центрального защитника Георгия Джикии.

«В первую очередь мы ищем игроков на эти позиции. У нас есть «обойма» вратарей: и один, и другой могут безболезненно выполнять функции основного, но нам нужен ещё один голкипер. И также мы ищем нападающего», — отмечает Игорь Резвухин.

Чуть ранее в интервью тому же «Р-Спорт» исполнительный директор ФК «Амкар» Денис Маслов подчеркнул, что клуб не намерен усиливаться за счёт футболистов «Анжи»:

«Даже не рассматривали такую возможность. Думаю, мы просто не потянем этих футболистов ни по трансферным суммам, ни по зарплатам. Наша цель — подписать игроков без трансферной стоимости и подготовить их, чтобы потом заработать на их продаже. Тот, кто хочет стать чемпионом, покупает игроков, а тот, кто хочет остаться в Премьер-лиге — подписывает свободных агентов».

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