Максим Дылдин завершает профессиональную карьеру

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tvc.ru

Самый титулованный на сегодняшний день пермский легкоатлет Максим Дылдин заявил об уходе из профессионального спорта.

Причиной столь печального для пермского спорта события стал вчерашний вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), согласно которому Максим Дылдин дисквалифицирован на четыре года.

Как сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики, он «признан виновным в нарушении статьи 32.2(с) правил соревнований IAAF «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб» и дисквалифицирован на четыре года. Дисквалификация вступает в силу с даты решения CAS (06.01.2017)».

«Сегодня тот день когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам независящем от меня. Спасибо всем, кто всегда болел за меня», — сообщил на своей личной странице «ВКонтакте» Максим Дылдин.

За свою профессиональную спортивную карьеру Максим Дылдин становился неоднократным чемпионом России в беге на 400 м. В 2010 году стал чемпионом Европы в составе национальной сборной в эстафете 4х400 м. В 2013 году вновь в эстафетном беге сначала завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Москве, а затем «золото» на Универсиаде в Казани. В 2008 году Максим Дылдин стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине, но в 2016 году российскую сборную лишили этой награды из-за положительной допинг-пробы у одного из участников эстафеты Дениса Алексеева.

Максим Дылдин является заслуженным мастером спорта России, в 2009 году был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Напомним, это не первый факт дисквалификации пермских спортсменов.

В 2008 году из-за подозрения в подмене допинг-проб пермячка Татьяна Томашова и ещё несколько известных российских спортсменок были дисквалифицированы Международной федерацией лёгкой атлетики на три года. Однако Татьяна нашла в себе силы и вернулась в большой спорт, заняв на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне четвёртое место на дистанции 1500 м. В 2015 году турчанка Аслы Алптекин, выигравшая в этом забеге на Играх «золото», была дисквалифицирована и лишена медали.