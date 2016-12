Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 30 декабря по 13 января

Главное культурное событие предстоящих дней — это, конечно же, Новый год и грядущее Рождество, и большинство культурных событий так или иначе с ними связаны. В театрах — «Щелкунчик», новогодние концерты и спектакли, детские представления и всевозможные выставки. В филармонии продолжается Международный Рождественский фестиваль, а в кинотеатрах города, само собой, новогодние и не очень премьеры, а также старт нового мультфильма из франшизы про богатырей и прочих жителей Тридевятого царства. Также в январские каникулы в Перми можно услышать музыканта с Фарерских островов.

«Алые паруса»

Театр-Театр представит большой праздничный концерт-спектакль «Триумф мюзикла» (12+). В него вошли фрагменты из мюзиклов текущего репертуара — «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь, «Восемь женщин», «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес»), а также отрывки из мюзикла «Винил», который готовится к выпуску, и отрывки из знаменитых мюзиклов — «Звуки музыки», «Кабаре», «Метро» и других.

В уходящем 2016 году весь мир отмечает 150-летие жанра, который привёл в театры огромное количество зрителей: именно в сентябре 1866 года на сцене Нью-Йорка состоялась постановка спектакля «Black Crook», где сплетались романтический балет, мелодрама и другие жанры. Именно она считается исходной точкой нового театрального жанра — мюзикла.

«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес»

Пермский академический Театр-Театр, 31 декабря, 15:00, 19:00

«С Новым годом, пермяки!» (6+) — так называется новая концертная программа Пермского губернского оркестра, которая прозвучит в канун Нового 2017 года. В программе праздничного концерта хиты уходящего года, джазовые импровизации, музыкальные сюрпризы, неожиданные хореографические находки и юмор. Музыканты исполнят мелодии из всеми любимых и популярных новогодних фильмов, в числе которых «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и «Карнавальная ночь». В концерте примут участие певцы Наталья Кириллова, Татьяна Каминская, Эдуард Морозов, Владимир Тайсаев, Александр Андронов, Елена Бурди, Александр Тыщик и Наталья Сафиулина.

Дворец культуры имени А. Г. Солдатова, 31 декабря, 17:00

«Хорус-квартет»

Под самый Новый год филармония приглашает зрителей на концертную программу «Новогодняя киномания» (6+) ансамбля солистов «Хорус-квартет». Лауреат международного и всероссийских конкурсов «Хорус-квартет» сохраняет и продолжает в своём творчестве русскую традицию ансамблевого мужского пения. Чистый звук с богатый тембровой окраской, многоголосие жанров и стилей, исполнение a capella, артистизм принесли ансамблю заслуженную славу.

Праздничная программа «Новогодняя киномания» посвящена музыке кино. Прозвучат песни Зацепина, Эшпая, Гладкова, Меладзе, Крылатова и Таривердиева, попурри из русских народных песен, песен 1960-х годов, хиты группы The Beatles, группы «Браво» и новогодние песни.

Большой зал филармонии, 31 декабря, 18:00

В Перми продолжается III Международный Рождественский фестиваль. Концертная программа «Мой голос для тебя» (6+) в исполнении Юлии Маточкиной (меццо-сопрано) и Анатолия Кузнецова (фортепиано) — для истинных ценителей оперы, вокального и фортепианного искусства.

Юлия Маточкина

Юлия Маточкина — солистка Мариинского театра, лауреат Первой премии Международного конкурса им. Чайковского.

Анатолий Кузнецов — концертмейстер Академии молодых певцов Мариинского театра.

В программе — русские романсы и популярные оперные арии.

Органный концертный зал, 6 января, 18:00

Продолжит Рождественский фестиваль концертная программа «Орган по-французски» (6+). Уже не в первый раз в Перми выступит органист и композитор Тьерри Эскеш, штатный органист парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон, сменивший на этом посту Мориса Дюрюфле.

Тьерри Эскеш является автором более 100 сочинений. Его музыку исполняют знаменитые оркестры, солисты и хоровые коллективы из разных стран мира. В концертной программе «Орган по-французски» наряду с сочинениями Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Мориса Дюрюфле, Эдуарда Элгара прозвучат сочинения для органа самого Тьерри Эскеша.

Органный концертный зал, 8 января, 18:00

«Святая радость»

На Рождественском фестивале Уральский государственный камерный хор представит программу «Святая радость» (6+). Хор предлагает прикоснуться к великому наследию мировой музыкальной культуры, к сокровищнице русской духовной музыки. Прозвучат произведения и песнопения Русской православной церкви, колядки и оригинальные сочинения русских композиторов.

Органный концертный зал, 9 января, 19:00

Благодаря Рождественскому фестивалю пермяки впервые смогут услышать мужской ансамбль Храма Василия Блаженного «Дорос» (6 +). Ансамбль «Дорос» (от греч. «дорон» — «духовный дар») основан в 2002 году Константином Сенченко с целью пропаганды и сохранения традиций церковного и народного пения в лучших академических традициях русской хоровой школы.

В концерте прозвучат духовные песнопения, русские народные песни и романсы.

Органный концертный зал, 10 января, 19:00

«Доктор Живаго»

В Театре-Театре состоится юбилейный показ музыкального спектакля, поставленного худруком театра режиссёром Борисом Мильграмом по мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» (16+). В масштабном сценическом полотне занята не только вся актёрская труппа, но ещё оркестр и детский хор «Орфей» под управлением Петра Юркова.

На протяжении всего десятилетия состав исполнителей главных ролей практически не менялся. И сегодня спектакль ведут первые артисты театра. В главной роли выступает Вячеслав Чуистов. Лара — Ольга Пудова и Анна Сырчикова. В роли Комаровского занят Анатолий Смоляков. Амалия Гишар — заслуженная артистка России Елена Старостина. Жену Юры Живаго Тоню играет Ирина Максимкина.

Пермский академический Театр-Театр, 7 января, 18:00

Вечер вокальной музыки «Антология русской музыки. Музыка при дворе» (12+) представит солистов пермской оперы Ольгу Попову, Елеу Галееву, Наталью Кириллову (сопрано), Наталью Буклагу, Наталию Ляскову (меццо-сопрано), Николая Фёдорова (тенор), Алексея Герасимова (баритон) и Олега Иванова (бас) с раритетными произведениями XVIII—XIX веков, созданными по заказу и представителями Российского императорского дома.

Частная филармония «Триумф», 4 января, 16:00

Пермская галерея приглашает гостей на «Оперные сказки для больших и маленьких» (0+). В программе арии и фрагменты из опер «Снегурочка», «Кощей Бессмертный», «Сказка о царе Салтане», «Садко» и «Русалочка». Исполнители — ведущие солисты Пермской оперы Татьяна Каминская, Елена Галеева, Наталия Князева, Ольга Попова, Алексей Герасимов и Данис Хузин.

Пермская государственная художественная галерея, 5 января, 16:00

Всей семьёй можно отправиться на выставку «Забавы Снежной Королевы» (0+), которая проходит в Галерее туфельки в рамках арт-проекта «Коллекционер». Выставка объединяет собрания произведений из стекла 11 коллекционеров из Перми и Пермского края. На ней представлены самые разные образы «заколдованного» животного мира: прозрачные и цветные, большие и маленькие — всего около 250 стеклянных изделий.

Особенным украшением выставки являются авторские работы кунгурского мастера-художника Тамары Романовой, которая более 40 лет занимается изготовлением фигурок из художественного стекла. Каждая работа мастера существует в единственном экземпляре и имеет неповторимый, зачастую весёлый, характер. Здесь и забавные лягушки, и вороные кони, и беззаботные обезьянки. «Главное в стеклоделе — настроение», — говорит мастер из Кунгура. Традиционно в преддверии новогодних праздников Тамара создаёт символ Нового года. В этом году коллекцию украшают праздничные стеклянные петухи.

Галерея туфельки, до 31 января 2017

Фроуи Хансен

В Перми выступит Фроуи Хансен (18+) — музыкант-мультиинструменталист и певец с Фарерских островов, исполняющий песни собственного сочинения. Музыка Фроуи примечательна выразительным и ярким вокалом, запоминающимися мелодиями и любовью к звуку семидесятых.

Фроуи вырос в доме, полном музыки. Его отец, Ганс Карл Хансен, легендарный фарерский музыкант, играл на гитаре в группе Straight Ahead — пионере фарерской рок- и поп-сцены. Их альбом 1978 года «Veоraplаtan» вдохновил множество фарерских музыкантов на написание и исполнение собственной музыки, а не каверов. В 2009 году Фроуи издал свою дебютную пластинку «Creeping Storm», которая была очень тепло встречена музыкальными критиками и слушателями. Песня «Nobody Goes To Hell For Having Loved» с альбома стала популярным радиохитом.

В Пермь Фроуи приезжает в сопровождении ещё одного музыканта с Фаррерских островов — гитариста Баштала Агустиннуссена.

Клуб Pravila, 13 января, 20:00

Сушите вёсла, готовьте ласты! В прокат выходит очередная история о подвигах богатырей, действие которой будет происходить в подводном мире. В мультфильме «Три богатыря и Морской царь» (6+) герои столкнутся с семейными неурядицами. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона — символом мудрости и силы. В это время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конём Юлием за сокровищами Морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только Морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

Во всех кинотеатрах, с 1 января

В январе кинопрокат порадует киноманов несколькими не совсем новогодними премьерами. В прокат выходит экранизация культовой игры Assassin's Creed «Кредо убийцы» (18+). Картину снял австралийский режиссёр Джастин Курзель, поставивший в прошлом году блестящего «Макбета» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр (она же стала партнершей Фассбендера и в «Кредо убийцы»). Кроме того, в фильме заняты Брендан Глисон и его сын Брин, а также Джереми Айронс. Создатели фильма не стали напрямую экранизировать сюжет знаменитых игр французской компании Ubisoft: для «Кредо убийцы» написали оригинальный сценарий.

Во всех кинотеатрах, с 5 января

«По млечному пути»

Эмир Кустурица выпустил новый фильм «По млечному пути» (16+) с участием Моники Беллуччи. Действие фильма разворачивается в период боснийской войны. Главный герой — молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, уворачиваясь от пуль лишь благодаря удаче. Он мечтает о скорейшем завершении войны и строит планы на мирное время… Пока не встречает таинственную итальянку, которая переворачивает его жизнь с ног на голову.

Кустурица не только выступил в качестве режиссёра фильма, но и стал автором сценария, а также сыграл в картине главную роль.

Во всех кинотеатрах, с 12 января

В прокат выходит фильм-трагикомедия «Ла-Ла Ленд» (16+) американского режиссёра Дэмьена Шазелла. Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подаёт кофе состоявшимся кинозвёздам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Пришедший к влюблённым успех начинает подтачивать их отношения… Главные роли исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун. Трагикомедия уже получила главную награду премии Critics» Choice Award (выбор американских кинокритиков) в номинации «Лучший фильм» и претендует на семь «Золотые глобусов»!

Во всех кинотеатрах, с 12 января

Пермяков ждёт ещё один трогательный фильм — «2+1» (12+) французского режиссёра Хьюго Желена. Это название воскрешает в памяти комедийную драму «1+1» с Омаром Си в главной роли, и неслучайно: в «2+1» главную роль также играет Омар Си, но это единственное, что связывает две картины.

Омар Си играет беззаботного весельчака Самуиля, который живет в своё удовольствие на курорте с двумя красотками. Но как-то утром всё резко меняется: к Самуилю приезжает его бывшая подружка Кристин в исполнении Клеманс Поэзи, и не одна — с новорождённой дочерью. Она оставляет младенца ошарашенному отцу и тут же убегает. Самуиль с ребёнком пытается её догнать, он даже летит за ней из Парижа в Лондон!..

Во всех кинотеатрах, с 12 января

В киноцентре «Премьер» в январские каникулы можно увидеть зимнюю программу «Future Shorts: Метафорфозы» (18+). В серии короткометражек каждый найдёт что-то для себя: рядом с гротескной мульткомедией о пройдохе, который с самой Вселенной накоротке, — дельная семейная драма об отце и сыне. Космическая опера в стиле электропоп соседствует с жёстким реализмом из Восточной Европы, изысканная фантазийная драма о голландской виолончелистке — с взрывным адреналиновым доком о байкерах-экстремалах, а ироничный шведский триллер о людях и водных процедурах — с поэтической британской психоделикой. Но сквозная тема есть во всей коллекции короткометражных шедевров: это — наши страхи и способы борьбы с ними.

Киноцентр «Премьер», до 31 января

