Детский сад в ЖК «Любимов» построят в декабре 2017 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В микрорайоне Усольский на правобережье Березников идёт подготовка к строительству нового детского сада.

В этом году управление земельных отношений администрации Березников провело конкурс на аренду земли под строительство детского сада. Победителем стало ООО «Парма», которое к декабрю 2017 года построит трёхэтажный детский сад на 240 мест.

«Сейчас на строительной площадке идёт натурное испытание свайного поля путем забивки пробных свай. В январе начнётся активный этап строительства детского сада», — отмечает директор ООО «Парма» Вадим Меледин.

Напомним, в микрорайоне уже работают детский сад и поликлиника, вблизи построен торговый центр, обустроены остановочные комплексы. К концу 2018 года здесь должна быть введена в эксплуатацию школа на 1 тыс. 200 мест. В перспективе планируется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса.

Источник — администрация губернатора Пермского края