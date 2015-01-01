Пять главных событий 2017 года в Пермской опере Афиша второй половины 145-го сезона в Пермском театре оперы и балета включает три премьеры, Дягилевский фестиваль и цикл из великих ораторий

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Пермский театр оперы и балета обозначил главные события второй половины 145-го театрального сезона. Она же – первая половина 2017 года.

Российская премьера оперы Аны Соколович «Свадьба»

На площадке частной филармонии «Триумф» впервые в России будет представлена «Свадьба» Анны Соколович, композитора из Сербии, с начала 1990 годов живущей в Канаде. Соколович — лауреат многочисленных канадских государственных и иных наград, в 2007 году она стала «композитором года» и получила «При Опус» — квебекский музыкальный «Оскар».

Опера a cappella «Свадьба» исполняется шестью певицами. Сюжет основан на сербском обычае приготовления невесты к свадьбе. В партии невесты выступит сопрано Надежда Павлова, номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска-2017». Режиссёр спектакля — Антон Адасинский, актёр, режиссёр, хореограф и музыкант, создатель и руководитель авангардного театра DEREVO. Сценограф — Павел Семченко, художник Инженерного театра АХЕ. Премьера пройдёт под музыкальным руководством Теодора Курентзиса.

Великие оратории

Во второй половине сезона хор и оркестр MusicAeterna исполнят три самых значительных оратории в истории музыки.

В январе это будет «Илия» — последнее крупное произведение Феликса Мендельсона-Бартольди. Дирижёром выступит француз Рафаэль Пишон, уже знакомый пермской публике по совместной работе с хором MusicAeterna в 2015 году.

В апреле прозвучит «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха — яркая картина огромного празднества, полная света, движения и радости жизни. За дирижёрский пульт встанет Мартин Зандхофф, в прошлом руководитель знаменитого оркестра Concerto Köln, с 2015 года работающий с оркестром MusicAeterna в качестве ассистента дирижёра и куратора концертных программ.

Последним в этом списке оркестр и хор MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнят легендарный «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт состоится в июне. Для маэстро это не первый опыт обращения к произведению: в 2010-ом запись «Реквиема» в трактовке Курентзиса вышла на лейбле Alpha.

«Богема» Пуччини в постановке Курентзиса – Химмельманна

Немецкий режиссёр Филипп Химмельманн, почерк которого известен пермякам по постановке «Свадьбы Фигаро» Моцарта в 2012 году, представит свою версию «Богемы» Верди. Действие спектакля будет перенесено в легендарные шестидесятые ХХ века в Париже. Сценографом выступит Раймунд Бауэр, известный по работе с ведущими театрами и фестивалями Германии, Франции, Австрии, Италии. Дизайн костюмов выполнит Кати Маурер, которая принимала участие в постановках Зальцбургского фестивая, RuhrTriennale, фестиваля в Экс-ан-Провансе, а также крупнейших оперных домов Европы. Дирижёр — Теодор Курентзис.

Премьера «Богемы» — копродукции Пермской оперы и Фестшпильхауса Баден-Бадена — намечена на 4, 5, 6 и 7 мая.

Премьера вечера одноактных балетов

Балетная труппа готовит поклонникам роскошный подарок: премьерный вечер современной хореографии — три одноактных балета на музыку Игоря Стравинского от трёх ведущих российских балетмейстеров. Владимир Варнава поставит «Петрушку», Вячеслав Самодуров — «Поцелуй феи», Алексей Мирошниченко — «Жар-птицу».

Премьера станет завершающим событием Международного Дягилевского фестиваля.

Дягилевский фестиваль

В 2017 году Международный Дягилевский фестиваль в Перми пройдёт в мае. Вопреки традиции, одиннадцатый по счёту фестиваль откроется, а не закроется концертом Фестивального оркестра. Музыканты под управлением маэстро Теодор Курентзиса исполнят Первую симфонию Густава Малера.

В программе фестиваля – и громкие мировые премьеры, и необычные форматы, вроде ночных гала (концертов в полной темноте без объявленной заранее программы), и лекции, и неформальные встречи в Фестивальном клубе.

«Сейчас уже нет никакой нужды кого-то убеждать в ценности Дягилевского фестиваля в Перми как значительного культурного явления, потому что независимо от мнения кого бы то ни было, этот многожанровый, уникальный в своем роде, форум уже давно уверенно переступил российские границы и стал полноценным явлением международного масштаба», — пишет о фестивале Opera News.

Дягилевский фестиваль-2017 пройдёт 14-24 мая.