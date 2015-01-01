«Азот» по итогам года наградил лучших сотрудников

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялся торжественный новогодний вечер для сотрудников предприятия, где были названы имена лауреатов ежегодной премии «Сотрудник года». Её удостоились 17 азотчиков в трёх номинациях: «Руководитель года», «Специалист года» и «Рабочий года».

В этом году впервые организаторы показали азотчикам постановку в жанре мюзикл: зрители вместе с ведущими стали создателями специального телевизионного репортажа под названием «Азот» предновогодний», съёмка которого в режиме «онлайн» транслировалась на экран в зале. В качестве сюрприза были приглашены звёзды комедийного жанра — Антон Богданов и Игорь Ознобихин, известные по сериалу «Реальные пацаны». Знаменитости не только выступили перед зрителями с оригинальными номерами, но и стали участниками кульминации вечера — торжественной церемонии награждения премией «Сотрудник года». Её по традиции вручал директор филиала «Азот» Мурад Чапаров.

Мурад Чапаров, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Уходящий год был наполнен важными задачами и непростыми ситуациями. Тем не менее он показал, что азотчики умеют справляться со всем качественно и в срок — как с выполнением производственного плана, так и внедрением новых объектов, их включением в единый ритм работы завода. Награждение лучших сотрудников — традиция для нашего предприятия, которая мотивирует работников на достижение более высоких целей и помогает коллективу успешно выполнять производственные задачи. Уверен, в наступающем 2017 — в год 85-летнего юбилея «Азота» — нас ожидают новые свершения и масштабные проекты.

Евгений Тимергалиев, заместитель начальника цеха гранулированной аммиачной селитры (3А) филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», лауреат премии «Сотрудник года»:

— «Азот» для меня много значит. Работаю здесь больше 15 лет и могу смело сказать, что завод для меня — это всё: моя семья, моя жизнь. Приятно и неожиданно получить награду от родного предприятия.

В номинации «Руководитель года» были награждены трое сотрудников филиала «Азот», пятерых отметили в номинации «Специалист года» и девять человек получили награду в номинации «Рабочий года». По традиции завершился новогодний вечер праздничным фуршетом и выступлением музыкальной группы Rocket Brothers.

Источник - пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники