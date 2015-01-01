Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 23 по 30 декабря

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Вряд ли кто-то удивится, узнав, что практически все события в последнюю неделю уходящего года посвящены Новому году и Рождеству. В Пермской филармонии продолжается Международный рождественский фестиваль, в Органном зале пройдёт концерт-спектакль «Рождественская сказка, или Старый орган, озорное привидение и пропавшая фуга», квартет «Каравай» представит «Предкарнавальную ночь», а Barocco a la prima — «Музыку Рождества». Выставки носят сказочные имена — «Новая малахитовая шкатулка», «В мечтах о Щелкунчике», а в кинотеатрах выходит «Викинг». Премьеры ждут зрителей в Театре-Театре: в «Сцене-Молот» покажут «Любовь во множественном числе», а на главной сцене театра ребят и их родителей ждёт мир старинных гаданий в спектакле «Спящая царевна».

Театр-Театр приглашает зрителей на последний в этом году показ зимней премьеры «Любовь во множественном числе» (18+). Это пластические вариации на тему любви — калейдоскоп комических и трагических сюжетов. Выразительный язык физического театра расскажет о любви запретной, о любви страстной, о любви романтичной, о любви противоположностей, о любви восторженной, о любви безумной. И над всем этим парит главный герой — Амур. Именно он в поисках идеальной любви соединяет несоединимое, создает парадоксальные ситуации, провоцирует чувства и сводит с ума всех, в кого целится. В числе авторов музыки — Нино Катамадзе, Альфред Шнитке, Джеймс Браун, Анжела МакКласки и другие.

Театр «Сцена-Молот», 24 декабря, 20:00

Ещё одна премьера в Театре-Театре ждёт маленьких зрителей — они попадут в мир волшебных и загадочных старинных гаданий спектакля «Спящая царевна» (6+). На Большой сцене и в фойе театра развернутся сказочные рождественские игры и забавы. В удивительной истории, придуманной больше ста лет назад Василием Жуковским, обаятельные домовые, вызванные из зазеркалья, расскажут прекрасной царевне волшебную историю и заманят её вместе со зрителями в неведомые дали, где и случится главная новогодняя театральная фантазия.

Режиссёр спектакля Екатерина Максимова и художник Сергей Лавор придумали рождественскую историю, полную неожиданных путешествий в загадочный потусторонний мир, где сон становится явью, а явь — сном. Балетмейстер спектакля — Ирина Ткаченко, музыкальный руководитель — Татьяна Виноградова.

Пермский академический Театр-Театр, с 25 декабря

В рамках филармонического абонемента № 17 «Легенды Органного королевства» будет показан концерт-спектакль «Рождественская сказка, или Старый орган, озорное привидение и пропавшая фуга» (6+) с участием солистов Пермской краевой филармонии: Владимир Заранко (баритон) исполнит роль привидения Вилли, Гульназ Гарипова (вокал) превратится в сказочную Гретель, Давид Демурия (орган) исполнит роль таинственного незнакомца, а рассказчиком Досифеем станет лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства музыковед Екатерина Каленюк.

В программе: произведения Баха, Дакена, Пёрселла, Лемменса, а также народные немецкие песни и импровизации.

Органный концертный зал, 24 декабря, 15:00

В рамках III Международного Рождественского фестиваля состоится концерт органиста, народного артиста Российской Федерации Владимира Хомякова «Рождественский вечер у органа» (6+). Владимир Хомяков, завоевавший в 2001 году Гран-при фестиваля «Джаз на церковном органе» в Ганновере (Германия), стал в России своего рода проводником новой музыкальной культуры. Не ограничиваясь классическим репертуаром, на своих концертах он часто исполняет современные джазовые композиции. Владимир Хомяков — единственный музыкант в России, имеющий официальное признание как джазовый органист. В концерте прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде; «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна; Фантазия и Вариации на рождественские песни Берта Маттера, Пeтра Эбена, Марселя Дюпре и Клода Бальбатра.

Органный концертный зал, 25 декабря, 18:00

Любителей активного отдыха ждут на «Новогоднем путешествии в Хохловку» (0+). В программе — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры, мастер-классы, чаепитие с блинами и многое другое.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», до 8 января 2017

«Новая малахитовая шкатулка»

Выставка современного искусства «Новая малахитовая шкатулка» (12+) в июле 2016 года прошла в Екатеринбурге в рамках первого «Бажов-Фест», посвящённого 80-летию первой публикации сказов Павла Бажова. Фестиваль был посвящён важнейшим характеристикам уральской идентичности — мифологической и мистической. Выставка стала ключевым мероприятием фестиваля, а в предновогодние дни открылась в Перми.

Представлены работы художников с мировыми именами — Павла Пепперштейна, Олега Кулика, Владимира Дубосарского, Александра Флоренскего, и местных самородков — Сергея Лаушкина, Владимира Селезнёва, группы ЖКП и других. Куратор — Александр Шабуров.

Центр городской культуры, до 5 февраля 2017

Ещё одна новогодняя выставка — «В мечтах о Щелкунчике» (0+) — ждёт посетителей в Центральном выставочном зале. 24 декабря в 18:00 пройдёт награждение победителей детского городского творческого конкурса «В мечтах о Щелкунчике», и в основном зале ЦВЗ будут представлены работы финалистов. Также на выставке представлены сказочные книжные иллюстрации Анастасии Столбовой и акварели Ольги Пешковой. Анастасия покажет целую серию иллюстраций на тему зимней сказки, а в соседнем зале зрители обнаружат акварельных петухов. Казалось бы, различные техники, взгляд, отношение, подход, но всё-таки художников объединила одна общая тема — ощущение праздника, волшебства, предстоящих Нового года и Рождества. На выставке также будут представлены антикварные ёлочные игрушки начала и середины ХХ века.

Центральный выставочный зал, до 15 января 2017

«Каравай»

В рамках абонемента «Великолепная четвёрка» состоится «Предкарнавальная ночь» (6+) квартета «Каравай». В концерте примут участие пермские музыканты: лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Владимир Чадов (тенор), Владимир Яковлев (ударные), актёры ТЮЗа России Ирина Шишенина (художественное слово, вокал) и Дмитрий Юрков (художественное слово, вокал). В программе концерта — популярные песни и мелодии из художественных фильмов.

Органный концертный зал, 30 декабря, 19:00

Художественная галерея приглашает зрителей на концерт ансамбля старинной музыки Barocco a la prima — коллектива единомышленников, исполняющий камерную музыку эпохи Ренессанса, барокко и классицизма. Barocco a La Prima — это аутентичное исполнительство, оригинальные исторические инструменты, редкая камерная музыка для ищущего и думающего слушателя.

В программе «Музыка Рождества» (0+) — рождественские гимны, кэролы, праздничная средневековая, ренессансная и барочная музыка.

Пермская государственная художественная галерея, 25 декабря, 16:00

В российский прокат выходит «Викинг» (18+) Андрея Кравчука — эпос о судьбе князя Владимира, который должен стать одним из главных событий года в российском кино. Действие исторической саги происходит в Средневековье — время тяжёлых мечей и тёмных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»… Главные роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Игорь Петренко и другие актёры.

Во всех кинотеатрах, с 29 декабря

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